Il paradiso delle signore anticipazioni delle puntate dal 17 gennaio al 21 gennaio: le trame

Serie TV - Fiction

Il paradiso delle signore va in onda su Rai1 a cominciare dal pomeriggio di oggi lunedì 17 gennaio 2022. A partire dalle ore 15:55 torna in televisione la soap che occupa la fascia pomeridiana della rete ammiraglia della televisione pubblica in compagnia dei suoi sviluppi inediti che raccontano la continuazione delle vicende che si svolgono attorno al magazzino più famoso della televisione. Scopri le anticipazioni degli episodi che vanno in onda da lunedì 17 gennaio 2022 e fino a venerdì 21 gennaio 2022 nel pomeriggio di Rai1.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni

Il paradiso delle signore torna a fare compagnia al pubblico di Rai1 nella sua consueta fascia pomeridiana.

La nuova settimana sarà ricca di nuovi sviluppi e prenderà il via a partire da lunedì 17 gennaio 2022 ed accompagneranno gli spettatori del canale fino a venerdì 21 gennaio 2022 ogni giorno come sempre a partire dalle ore 15:55.

Il paradiso delle signore: anticipazioni lunedì 17 gennaio 2022

Veronica inizia a sospettare che Ezio le stia nascondendo qualcosa con la figura di Gloria che la continua ad insospettire ancora di più, con l’uomo che evidentemente continua a mentirle. Dante rimarrà a Milano e cercherà di convincere Vittorio a trattare in un certo modo con gli americani.

Adelaide mette sotto esame Gemma per capire se sia all’altezza di gareggiare a cavallo. Tina ritorna dalla Svizzera dopo l’operazione andata a buon fine ed Armando può riabbracciare Agnese.

Il paradiso delle signore: anticipazioni martedì 18 gennaio 2022

Veronica ha ormai capito che Ezio le ha mentito riguardo a Gloria. Intanto la Moreau dovrà andare a Firenze con Tina che si offre di sostituirla. Dante conosce Flora e ne resta colpito ma Agnese la aggiorna sui suoi trascorsi con Vittorio. Gemma viene scelta da Adelaide per il ruolo di cavallerizza del Circolo.

Stefania metterà ancora più pepe tra Veronica ed Ezio.

Il paradiso delle signore: anticipazioni mercoledì 19 gennaio 2022

Veronica cerca di scoprire qualcosa in più dell’amato e fruga tra le cose di Ezio, che la scopre e scoppia contro la donna. Umberto pressa Vittorio per fargli stringere affari con Dante il quale cerca di ammaliare Flora. Così il Conti accetta la proposta di Romagnoli. Veronica riesce a impossessarsi delle chiavi di casa di Gloria e trova una foto di Ezio e della Moreau insieme.

Il paradiso delle signore: anticipazioni giovedì 20 gennaio 2022

Veronica è delusa dal fatto di aver scoperto la foto che ritrae insieme Ezio e Gloria ma riesce a mascherare la sua tensione in famiglia anche se vorrà mettere con le spalle al muro il suo innamorato.

Dante cerca di conquistarsi la fiducia di Beatrice in virtù del fatto che collaboreranno per la stesura del contratto. Gemma è convocata da Adelaide a Villa Guarnieri, ma la sua preoccupazione maggiore è lo strano comportamento della madre.

Il paradiso delle signore: anticipazioni venerdì 21 gennaio 2022

Gemma è preoccupata per lo strano comportamento della madre. Irene si preoccupa del fatto che il suo appartamento è in vendita e si chiede dove andrà dopo.

Ezio cerca di convincere Veronica di amare solo lei, ma la donna è turbata e crede che qualcosa si sia rotto ed avrà bisogno di un confronto con Gloria. Vittorio riesce a far cantare Tina e l’emozione del momento li porta ad avvicinarsi ancora di più.