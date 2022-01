Non mi lasciare anticipazioni: su Rai1 il secondo appuntamento con la fiction di Vittoria Puccini. La trama

Serie TV - Fiction

Vittoria Puccini continua ad indagare su di alcune sparizioni che coinvolgono dei poveri ragazzini finiti non si sa dove. Scopri la trama dei due nuovi episodi di Non mi lasciare, in onda su Rai1 lunedì 17 gennaio 2022.

Su Rai1 continua la messa in onda della nuova fiction con Vittoria Puccini, Alessandro Roja e Sara Falberbaum. Lunedì 17 gennaio 2022 torna in onda sulla rete ammiraglia della televisione pubblica Non mi lasciare, il nuovo prodotto Rai Fiction che settimana scorsa ha svelato al pubblico i suoi primi episodi. La storia si svolge a Venezia e sta mostrando alcune tematiche interessanti come la pericolosità del web ed i reati ad esso collegati e perpetrati nei confronti dei minori. Le anticipazioni della trama dei due nuovi episodi di Non mi lasciare, in onda su Rai1 lunedì 17 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:30 circa.

Non mi lasciare: il secondo apputnamento in onda lunedì 17 gennaio

Non mi lasciare e Vittoria Puccini tornano in onda su Rai1 per continuare a svelare al pubblico del vicende di questa appassionante fiction. L’appuntamento è come al solito su Rai1 per la prima serata di lunedì 17 gennaio 2022, quando a partire dalle ore 21:30 circa verranno trasmessi due nuovi episodi della prima stagione di questo nuovo interessante prodotto targato Rai Fiction.

Al fianco della brava attrice torneranno nuovamente i coprotagonisti interpretati da Alessandro Roja e Sara Falberbaum per la seconda delle 4 puntate in programma scritte alla sceneggiatura da Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli e firmate dalla regia di Ciro Visco.

Non mi lasciare: le anticipazioni della trama dei due nuovi episodi

Il primo episodio in onda in prima serata su Rai1 riprenderà le redini da dove ci eravamo salutati la scorsa puntata, quando Angelo si risveglia prigioniero in una stanza buia. Elena ottiene così il permesso di condurre le indagini in compagnia di una task force creata ad hoc per sgominare la rete dei pedofili che sembra esserci dietro ai rapimenti dei giovani ragazzi.

Dalle indagini si scopre così che Gilberto è stato adescato perchè credeva di chattare con una ragazzina di nome Sofia e così è stato rapito e caricato su una barca.

Nel secondo episodio di serata Elena si mette sulle tracce dell’uomo che ha noleggiato la barca. Il tale si chiama Pietro Tomà ed in passato ha sofferto poiché cresciuto in un orfanotrofio. Elena e Daniele cercheranno di attivarsi subito per fermarlo, ed intrufolatasi a casa sua la vicequestore scopre alcuni dati del suo computer che parlano chiaro sul rapimento di Gilberto e di altri ragazzini.