Non mi lasciare: quando inizia la nuova fiction di Rai1 con Vittoria Puccini e tutto quello che c’è da sapere

Serie TV - Fiction

Il pubblico di Rai1 amante delle fiction avrà un mese di gennaio 2022 veramente intenso con l’arrivo di attesi titoli pronti a fare il loro debutto in prima serata. Uno di questi è senza dubbio Non mi lasciare a cui spetta il delicato ruolo di inaugurare la ricca offerta di fiction che sbarca sul canale subito dopo le feste natalizie del mese di dicembre. Vittoria Puccini, Alessandro Roja e Sara Falberbaum saranno i protagonisti del racconto della storia di una poliziotta che ritorna nella splendida città di Venezia per occuparsi di contorti casi legati ai crimini del web. Ecco tutto quello che c’è da sapere su Non mi lasciare, da quando va in onda su Rai1, la trama della fiction e da quante puntate è composta.

Non mi lasciare: da quando va in onda su Rai1

Non mi lasciare è il nuovo prodotto targato RaiFiction che sarà il primo del genere a debuttare nell’intenso mese di gennaio 2022. A una Vittoria Puccini di ritorno su Rai1 dopo il successo riscosso nella primavera 2021 con La Fuggitiva, spetta il compito di tenere compagnia al pubblico del canale a partire da lunedì 10 gennaio 2022.

La fiction che vede impegnati come protagonisti anche Alessandro Roja e Sara Falberbaum è composta da 8 puntate dalla durata di circa 50 minuti ciascuna, che andranno in onda sulla rete ammiraglia della televisione pubblica fino al 31 gennaio 2022.

Non mi lasciare: la trama della nuova fiction

Il nuovo prodotto di Rai1 è firmato da Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli nella sceneggiatura, penne già apprezzate in Gomorra-La serie, mentre la regia spetta a Ciro Visco, regista conosciuto dal pubblico di Rai1 per l’apprezzatissima Doc – Nelle tue mani.

La trama della fiction ci mostra Vittoria Puccini che sarà Elena Zonin, una poliziotta che lavora a Roma e considerata un esperto di crimini informatici con particolare attenzione a quelli perpetrati contro i minori.

Per questioni lavorative la donna dovrà fare ritorno a Venezia 20 anni dopo averci passato l’adolescenza ed il suo ritorno in laguna riporterà a galla vecchie problematiche messe da parte con la distanza che prenderanno la forma del suo primo amore di nome Daniele, l’attore Roja, divenuto ormai Vicequestore di Polizia. L’uomo è sposato con quella che era la migliore amica di Elena, una donna di nome Giulia interpretata da Sara Falberbaum.