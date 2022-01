Oroscopo Paolo Fox settimana dal 17 al 23 gennaio: previsioni per amore e lavoro

Oroscopo

Le previsioni sull'oroscopo per amore, lavoro e fortuna e la classifica di Paolo Fox per la settimana dal 17 al 23 gennaio

Oroscopo per la settimana dal 17 al 23 gennaio per tutti i segni zodiacali. Anche questa settimana Paolo Fox propone le sue previsioni dei segni per ogni giornata. Vuoi scoprire quanto il tuo segno sarà fortunato in questi 7 giorni? O ti piacerebbe sapere se succederà qualcosa di speciale in amore? Leggi l’elenco dei segni di Paolo Fox e potrai conoscere così anche tu l’andamento del tuo segno nei prossimi giorni e indagare per essere al corrente della situazione astrologica di chi ti sta intorno.

Paolo Fox ha letto i movimenti delle stelle, scoprendo cosa accadrà nel futuro di ciascuno dei segni dello zodiaco.

L’oroscopo della settimana, segno per segno, continua sotto il video.

Oroscopo Ariete

Cari nati sotto il segno dell’Ariete, la vostra settimana sembra essere piuttosto buona, specialmente se guardassimo alla sfera lavorativa! Potrete impegnarvi parecchio, ottenendo anche qualche bella gratificazione, ma nel frattempo sembra necessario che stiate attenti a non trascurare l’amore e gli affetti in generale. Qualche occasione vi dovrebbe attendere, occhi aperti!

Oroscopo Toro

Le letture degli astri e dei loro transiti fatte da Paolo Fox sembrano indicare una settimana abbastanza tranquilla, ma senza grandissime novità per voi. In amore forse, in alcuni momenti, potreste trovarvi ad affrontare una qualche discussione, forse attorno a metà settimana. Il lavoro, però, carissimi amici del Toro, non sembra eccellente, cambiamenti in vista verso maggio.

Oroscopo Gemelli

Per voi amici dei Gemelli, sembra che nel corso di questa settimana tutto possa scorrere abbastanza bene! La comunicazione con il partner sarà eccellente, e se ci fosse qualche questione, vecchi o nuova da affrontare, allora impegnatevi e risolvetela!

Sul lavoro verso la fine della settimana, qualcuno proverà ad ostacolarvi, ma potete facilmente evitarlo con un po’ di attenzione!

Oroscopo Cancro

Gli astri che dovrebbero interessare la vostra settimana sembrano essere veramente buoni, con delle grandissime energie ad animarvi specialmente sul lavoro! Avrete una gran voglia di fare, e qualcuno potrebbe notarlo e decidere di premiarvi in qualche modo. In amore, invece, cari amici del Cancro, delle nuove emozioni sembrano disegnarsi al vostro orizzonte!

Oroscopo Leone

Per voi nati sotto il segno del Leone si sta aprendo una settimana abbastanza discreta, ma che inizierà in maniera veramente ottima, almeno secondo le letture fatte da Paolo Fox! In amore sarà necessario lasciarsi andare un pochino di più ai sentimenti e alle emozioni, specialmente se foste impegnati! Sul lavoro qualche decisione importante vi attende entro sabato.

Oroscopo Vergine

Gli astri che dovrebbero illuminare questa vostra settimana sembrano volervi mettere in una posizione piuttosto buona, carissimi Vergine!

Se l’amore ultimante foste stato colpito da una rottura, verso giovedì dovreste essere in grado di sperimentare qualcosa di nuovo, non lasciatevi frenare! Ottimo il lavoro, con qualche nuovo progetto che dovrebbe prestissimo prendere il via!

Oroscopo Bilancia

Per voi amici della Bilancia sembra aprirsi una settimana abbastanza discreta, a tratti ottime e in altri momenti pessima. Qualche problema continuerà a colpirvi, ma potrete anche risolverlo con il giusto impegno. Occhio soprattutto all’amore, nel quale i fastidi non mancheranno.

Ma in generale nel corso di queste sette giornate, non vi dovrebbe attendere nulla di troppo problematico!

Oroscopo Scorpione

Le letture che Paolo Fox ha fatto per questa vostra nuova settimana sembrano essere abbastanza buone per voi, amici nati sotto lo Scorpione! Forse è ora che vi lasciate andare un pochino di più all’amore, soprattutto se foste single! Sul lavoro la compagnia di Giove vi renderà tranquilli e produttivi, ma se non foste soddisfatti allora occorre che vi guardiate un po’ attorno!

Oroscopo Sagittario

Per voi cari Sagittario sembra aprirsi una settimana decisamente bella, in cui non mancheranno delle importanti soddisfazioni sia in amore e nel lavoro! Tuttavia, se qualche chiarimento fosse necessario, specialmente con il partner, impegnatevi per riuscire ad ottenerlo, ma se fosse il momento per voltare pagina, allora fatelo. Il lavoro è pieno di ottimi progetti da portare a termine!

Oroscopo Capricorno

Amici del Capricorno, la vostra nuova settimana sembra piuttosto buona, anche se forse in amore non inizierà affatto bene, mettendovi difronte ad un paio di situazioni piuttosto negative. Siate cauti e pazienti, potreste rinnovare quei sentimenti con la giusta attenzione! Mentre sul lavoro potrete ottenere qualcosa di più, ma dovete anche saper sfruttare le occasioni che si presentano.

Oroscopo Acquario

Carissimi Acquario, la vostra settimana sembra essere piuttosto buona, e tenderà a regalarvi delle fantastiche occasioni che dovreste fare il possibile per non sprecare, almeno stando a quanto interpretato da Paolo Fox! Qualche nuovo rapporto potrebbe nascere nella vostra vita, forse amicale o forse amoroso per voi single, ma anche entrambi! Sul lavoro datevi tanto da fare!

Oroscopo Pesci

Gli astri sopra alla vostra testa sembrano indicare una settimana ottima per voi, ma che probabilmente inizierà all’insegna di qualche fastidio amoroso. Presto, però, con l’arrivo di Giove tutto dovrebbe migliorare e voi nati sotto i Pesci che siete single potreste svoltare la vostra vita amorosa! Sul lavoro se voleste avanzare una richiesta, aspettate almeno fino a giovedì.

