Scossa di terremoto di magnitudo 5.3 in Afghanistan: ci sono morti e feriti. Immagini e video

Cronaca dal Mondo

Una violenta scossa di terremoto ha colpito l’Afghanistan nord-ovest. Le autorità ipotizzano un bilancio che si rivelerà drammatico e che al momento conta già diverse vittime e feriti. Al momento le autorità stanno operando, ma la zona colpita è ricca di villaggi rurali.

Sui social circolano le immagini degli effetti del terremoto e anche alcuni video del momento della scossa.

Scossa di terremoto in Afghanistan: vittime e feriti

Sarebbero almeno 12 le vittime della scossa di terremoto che in queste ore ha colpito l’area ovest dell’Afghanistan. Secondo le prime informazioni le vittime sarebbero morte schiacciate nel crollo dei tetti delle loro case durante la scossa.

L’area più colpita è quella del distretto di Qadis, nella provicnia di Badghis, sotto la guida del governatore Mohammad Saleh Purdel.

La scossa, registrata anche dai sismografi statunitensi della US Geological Survey, ha raggiunto magnitudo 5.3.

Le immagini e i video del terremoto in Afghanistan

La violenta scossa di terremoto ha mietuto vittime e feriti, come reso noto dal governatore Purdel, che ha precisato che ci sono anche donne e bambini. Come si vede nell’immagine, la scossa ha abbattuto le case delle zone rurali.

At least 26 people, including five women, have been killed in two #earthquake in western Badghis province of Afghanistan. Baz Mohammad Sarwari, Taliban's cultural director in Badghis, says that only 15 people have been killed in the village of Badruk in Qades district. pic.twitter.com/QreKgR6HfW — Elyas Nawandish (@elyas_nawandish) January 17, 2022

In un video che circola su Twitter si vede il momento della scossa e gli effetti sul territorio.

An earthquake of magnitude 5.6 hit western Afghanistan on Monday. At least 12 people have died in an earthquake in Afghanistan. #earthquake pic.twitter.com/j2fUVMI5S3 — Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) January 17, 2022

Da ore si scava tra le macerie per cercare chi è stato travolto dai crolli.

#BREAKING – At least 22 people have been killed as back-to-back #earthquakes hit Qadis district in Afghanistan's western #Badghis province, according to initial information.#Afghanistan pic.twitter.com/OoG7zGSe3Y — Hesamuddin Hesam (@hhesam_) January 17, 2022

L’Afghanistan flagellato da terremoti

Non solo la crisi umanitaria dettata dall’instaurazione del nuovo regime talebano. L’Afghanistan in quanto zona sismica è spesso epicentro di violente scosse di terremoto. La più grave risalente al 2015, in quella tragica circostanza circa 280 persone hanno perso la vita, una scossa violenta che ha raggiunto magnitudo 7.5 con epicentro al confine con il Pakistan.

Il motivo di tale attività sismica è la linea di giunzione delle placche Euroasiatica e Indiana che collidono nella catena montuosa dell’Hindu Kush.