Uomini e Donne anticipazioni 17 gennaio: Stefano attacca Gemma Galgani, conoscenza già al capolinea?

Uomini e Donne

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata del 17 gennaio, Gemma Galgani e Stefano potranno arrivare ai ferri corti. Si chiude un'altra frequentazione per la Dama?

Gemma Galgani ha iniziato il 2022 in modo veramente scoppiettante. Nella prima puntata di Uomini e Donne, andata in onda dopo la pausa natalizia, infatti, la Dama torinese ha dovuto affrontare una discussione molto importante.

Su Leonardo Bozzetti, Cavaliere con cui Gemma Galgani si frequentava, è arrivata una segnalazione piuttosto spiacevole. La Dama torinese è andata su tutte le furie e ha deciso di chiudere una conoscenza, che inizialmente era sembrata piuttosto promettente.

Stefano si è subito fatto avanti, ma, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata del 17 gennaio, tra Gemma Galgani e la sua nuova conoscenza, la frequentazione potrebbe arrivare già al capolinea.

Uomini e Donne anticipazioni 17 gennaio: incomprensioni per Stefano e Gemma Galgani

Stefano è arrivato nello studio di Uomini e Donne, appositamente per corteggiare Gemma Galgani. Ma la Dama torinese non ha subito approfondito la conoscenza con il Cavaliere, per rispettare la frequentazione con Leonardo Bozzetti.

Quando con il Cavaliere la storia si è conclusa in malo modo, Stefano e Gemma Galgani hanno effettuato una prima uscita, piuttosto deludente. Infatti, la Dama torinese non è sembrata molto predisposta a questa nuova frequentazione.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni della puntata del 17 gennaio, Stefano e Gemma Galgani potrebbero raccontare delle nuove uscite e dei nuovi dissapori tra di loro.

Uomini e Donne anticipazioni 17 gennaio: addio definitivo tra Biagio Di Maro ed Elena?

Biagio Di Maro, nelle prime puntate del 2022 di Uomini e Donne, ha raccontato il suo trasporto per Elena. Il Cavaliere partenopeo, al contrario del solito, ha chiesto alla Dama un’esclusiva, che, però, lei ha rifiutato.

Ne è nato uno scontro verbale tra i due che ha fatto vacillare la conoscenza. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata del 17 gennaio, Biagio Di Maro ed Elena potrebbero ritornare sull’argomento.

Tra di loro, stavolta la rottura potrebbe essere definitiva.