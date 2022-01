Chi è Roberta Lanfranchi, chi è: la carriera e la vita privata della ex velina di Striscia la Notizia

Chi è

Roberta Lanfranchi è attrice, ballerina, conduttrice televisiva e speaker telefonica dello spettacolo italiano. È ricordata per il suo ruolo da doppiatrice, nei panni del Mammut Ellie, della saga cinematografica L’Era Glaciale a cui ha preso parte dal secondo film. Ruolo che le è valso il premio Leggio d’Oro Voce Cartoon nel 2006.

Roberta Lanfranchi: gli esordi e l’inizio della carriera

Nata a Cremona, il 7 Aprile 1974, Roberta Lanfranchi inizia ad appassionarsi alla danza a soli quattro anni, la sua prima apparizione risale a ventisei anni fa, all’interno del programma televisivo Non dimenticate lo spazzolino da denti che le apre la strada per Buona domenica e Striscia la notizia, quest’ultimo la mantiene sotto i riflettori come la velina mora del programma.

Dopo aver debuttato come ballerina, è nominata conduttrice di Fantastica Italia, Paperissima Sprint, Tutti pazzi per la tv e La Sposa perfetta, inoltre partecipa, come concorrente, a Tale e quale Show. In merito alla stagione 2018/2019 di Paperissima Sprint con il Gabibbo si rimanda la visione di un’intervista condotta da Sorrisi e canzoni TV in cui Roberta racconta la sua esperienza in merito al primo lockdown causato dal Covid19: “A parte la radio, il lavoro è fermo.

Oltre a non potere registrare le ultime quattro puntate di “Paperissima Sprint”, per fortuna ne abbiamo registrate tante e divertenti, anche la mia tournée teatrale è rimasta a metà”.

Roberta Lanfranchi è stata nominata conduttrice radiofonica Last Minute su Rai Radio 1 nel 2013, ma è con l’anno successivo che diventa l’attuale speaker per RDS.

Roberta Lanfranchi e il matrimonio con Pino Insegno

Al di fuori delle telecamere Roberta Lanfranchi è stata sposata, dal 1997 al 2007, con Pino Insegno, l’attore conosciuto per la sua apparizione nel programma televisivo Premiata Ditta, con cui ha avuto due figli: Matteo e Francesco.

Da poco, l’attore ha dichiarato a Domenica In, delle note positive inaspettate sul rapporto con la ex moglie: “Abbiamo un rapporto magnifico. Siamo stati bravi dall’inizio, Roberta ed io. Nessun livore. L’importante era salvaguardare i figli. La nostra fortuna sono due compagni intelligentissimi, Emanuele e Alessia.

Io mi sentivo un po’ in colpa con i figli e tendevo a viziarli. Sbagliavo. Alessia mi ha aiutato a educarli nella maniera giusta”.

Roberta Lanfranchi e la rinascita con Emanuele del Greco

Roberta ha ritrovato un compagno, fino a salire all’altare in sposa con Emanuele del Greco nel 2012, l’attuale marito e conduttore tv, la cui unione ha dato alla luce Ettore.

A quanto dichiarato dalla speaker, la sua convivenza con due uomini, marito e figlio, è meno estenuante di ciò che può apparire fuori dalle telecamere: “A volte mi coccolano e mi fanno sentire la persona più importante del mondo. Altre volte sono ipercritici. Loro detestano quando mi trucco. In genere uso il burro cacao per le labbra ma l’altro giorno, per darmi anche un tono, ho messo un rossetto color mattone. Tutti mi hanno guardato come se avessi un’arancia in bocca.

E me ne hanno dette di tutti i colori…” ha raccontato sempre a Tv Sorrisi e Canzoni.