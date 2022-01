Isola dei famosi: il possibile cast di naufraghi del programma. Ilary Blasi ha i suoi primi 4 concorrenti

Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi inizia a muovere dei passi importanti in direzione del debutto di marzo. Il reality show condotto da Ilary Blasi arriverà su Canale5 subito dopo la conclusione del Grande Fratello Vip6 e si imporrà all’attenzione del pubblico con le dinamiche più wild della televisione. Il programma in questi giorni sta vivendo una fase molto importante della sua organizzazione con le notizie e le indiscrezioni che iniziano ad inseguirsi sugli opinionisti da affiancare alla figura della bella e brava conduttrice e sulla composizione del cast di naufraghi che parteciperanno come concorrenti. Chi partirà alla volta dell’isola sperduta nel caldo ed azzurro mare?

Scopriamo i nomi dei primi quattro naufraghi che dovrebbero strappare il biglietto per L’Isola dei Famosi.

Isola dei famosi: opinionisti

La macchina organizzativa del programma sta iniziando a muoversi con forza per mettere a posto i primi tasselli ufficiali della trasmissione. Detto della confermatissima Ilary Blasi alla conduzione e delle voci che riguardano gli opinionisti da far sedere al suo fianco in studio, che per TvBlog.it, potrebbero essere Nicola Savino e Vladimir Luxuria, ora ci occuperemo del cast di concorrenti che molto probabilmente sbarcheranno sull’isola più spiata della televisione.

L’Isola dei Famosi: le indiscrezioni sui nomi dei primi naufraghi

Stando alle indiscrezioni rilanciate dal sempre informato TvBlog.it, pare che L’Isola dei Famosi abbia scelto i suoi primi naufraghi da far sbarcare alla scoperta della difficoltà di vivere a contato della natura selvaggia.

Da quanto risulta al portale i primi quattro nomi chiacchierati andrebbero a formare due coppie di concorrenti, espediente che i fan del Grande Fratello Vip 6 stanno toccando con mano del duo Giacomo Urtis – Valeria Marini.

La prima coppia sarebbe formata da Carmen Di Pietro e dal figlio Alessandro Iannoni, con la showgirl che recentemente stiamo vedendo ad Avanti un altro!

con le sue qualità di “decantatrice” di poesie. La seconda coppia dovrebbe essere formata da un’altra coppia madre – figlio questa volta formata dall’ex pornoattrice ed ex politica Ilona Staller e dal pargolo Ludwig Maximilian Koons.