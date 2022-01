L’Isola dei famosi chi affianca Ilary Blasi nel ruolo di opinionista: le voci sui nuovi nomi

Programmi TV

L’Isola dei Famosi si avvicina a grandi passi al ritorno in televisione che avverrà nel mese di marzo. A poco meno di due mesi dal debutto la squadra di autori del programma sta lavorando duramente per mettere su un cast di naufraghi all’altezza, del quale si sa però ancora nulla e tutto rimane top secret, supportato ovviamente da una forte presenza nello studio italiano.

Detto della conferma come conduttrice per Ilary Blasi, come riportatovi tempo addietro proprio su queste pagine, sembra che i ragionamenti maggiori si stiano facendo intorno alla figura degli opinionisti dato che la trasmissione sembra ormai rimasta orfana dopo il triplice forfait di Iva Zanicchi, Elettra Lamboghini e Tommaso Zorzi.

In queste ore prendono forza i nomi di due candidature note ai canali Mediaset, dopo che le indiscrezioni intorno alla figura di Ambra Angiolini non paiono aver trovato sponda fertile.

L’Isola dei Famosi anticipazioni

Da svariato tempo continuano a rincorrersi le voci sulla prossima edizione del reality show di Canale5. Il programma più selvaggio della storia della televisione sta muovendo i suoi primi passi verso la stagione che si terrà nella primavera del 2022 ancora una volta dall’Honduras e sta iniziando a ragionare con insistenza sui volti che dovranno trascinare il programma nella battaglia per la conquista dell’audience.

Se il cast dei naufraghi sta rimanendo ancora top secret e non ci risultano essere novità in merito, pare invece che per il ruolo di opinionisti de L’Isola dei Famosi si stiano affrontando i ragionamenti maggiori. In tal senso vi ricordiamo infatti delle voci che riguardavano il nome di Ambra Angiolini, con l’attrice adocchiata per il ruolo di uno dei 3 opinionisti rimasti vacanti.

L’Isola dei Famosi: chi potrebbero essere gli opinionisti

Sembra infatti diventato ufficiale l’addio alla trasmissione di Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi con le loro tre poltrone pronte ad essere occupate da altrettanti volti volti.

Detto dell’attrice Angiolini, non ci resta che riportarvi i due nomi nuovi per affiancare Ilary Blasi nel commento alle puntate del reality.

Pare proprio che, stando alle indiscrezioni riportate da TvBlog.it, i due posti mancanti possano essere affidati a Nicola Savino e Vladimir Luxuria, due che di questo programma se ne intendono. Il conduttore e l’opinionista hanno infatti già preso parte al reality in qualità di presentatore il primo ed addirittura di vincitrice la seconda.