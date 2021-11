L’Isola dei Famosi muove i primi passi: ci sarebbe già il nome del conduttore

Programmi TV

L’Isola dei Famosi sembra proprio che in questi giorni stia muovendo i primi passi verso la nuova edizione che si terrà a partire da marzo 2022. Il reality show dove i Vip vengono messi più a dura prova è stato confermato nella programmazione del 2022, con la speranza di Mediaset che sappia cogliere il testimone del Grande Fratello Vip nel migliore dei modi. Per consentire tutto ciò sembra che la rete stia già pensando al da farsi, con le prime indiscrezioni che in tal senso arrivano ad anticipare qualche succoso dettaglio. Il primo tassello sembrerebbe essere stato messo con la scelta del conduttore.

L’Isola dei Famosi prepara la nuova stagione: i piani di Mediaset

Intorno a L’Isola dei Famosi si fa un gran parlare da qualche tempo, con le sorti del programma che sembravano ormai segnate a causa del ritorno in pompa magna di un altro reality show come La talpa. I fan di lungo corso della trasmissione ricorderanno infatti le voci legate al futuro del programma che tutto sembravano tranne che rosee ed avevano gettato delle ombre sulla realizzazione dello stesso.

Però sembra proprio che Mediaset abbia voluto risolvere ogni dubbio puntando con forza su di una nuova edizione del programma vinto nell’ultima edizione dall’influencer e cantante Awed, alias Simone Paciello.

Il programma ha infatti tutta l’intenzione di tornare con una nuova scoppiettante edizione a partire da marzo 2022 quando in casa Canale5 ci sarà un passaggio di consegne tra reality show, con la conclusione dell’appena prolungato Grande Fratello Vip 6 ed il subentro proprio de L’Isola dei Famosi. Quella in programma per il 2022 dovrebbe essere la stagione della rinascita per il duro reality show che proprio in vista del nuovo inizio sta muovendo i primi passi in termini di organizzazione.

L’Isola dei Famosi: chi conduce la nuova stagione

Il primo tassello da sistemare per i vertici di Mediaset dovrebbe essere proprio quello legato al conduttore da proporre al timone del nuovo impervio viaggio che attende i naufraghi più conosciuti della televisione italiana. Stando alle indiscrezioni che circolano sul web, ed in particolare quelle riportate da TvBlog.it, sembra proprio che andando in questo verso si stia già pensando a chi affidare la ripartenza del reality che nelle intenzioni dovrebbe avere una nuova e più entusiasmante linea guida.

Stando a quanto appreso dal sito sembra proprio che il volto nuovo della trasmissione per il 2022 sia quello di Ilary Blasi, che sarebbe pronta a rituffarsi in questa nuova avventura dopo la delusione legate a Star in the Star. Ancora però non è dato sapere chi potrebbe affiancarla sia come opinionisti che come inviato ma siamo sicuri che la rete sta pensando a qualcosa di grande.