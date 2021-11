L’Isola dei Famosi torna in televisione? Il reality show sarebbe pronto per tornare onda

Programmi TV

Tra L’Isola dei Famosi e il grande ritorno in tv del format de La Talpa che sembrava potesse spodestare il reality dalla sua programmazione nel 2022, si è molto parlato di quello che si sarebbe visto in futuro a Mediaset. Sembra però che presto dei nuovi vip potrebbe dover riaffrontare la natura selvaggia delle Honduras, mettendo per un attimo, forse, da parte, la caccia alla Talpa.

Le voci su L’Isola dei Famosi: quale futuro per il programma?

L’arrivo dei palinsesti ufficiali in casa Mediaset avevano in parte anticipato quali fossero i piani futuri delle reti private del gruppo, chiarendo quali programmi avrebbe fatto compagnia al pubblico anche nel 2022.

Sotto la lente di ingrandimento erano però finiti due programmi con un apparente destino opposto: la conferma de L’Isola dei Famosi ed il ritorno inaspettato de La Talpa.

Apparentemente agli antipodi i due sembravano dover escludere uno l’altro, facendo intuire che quello a rischiare di più fosse proprio il reality show che mette a dura prova i naufraghi Vip. Negli ultimi tempi sono state tante le voci che sembrava andassero in questa direzione ma nelle ultime ore stanno emergendo dei rumors che invece parrebbero affermare il contrario.

Stando infatti alle indiscrezioni riportate da TvBlog, sembrerebbe invece che il programma condotto nel 2021 da Ilary Blasi possa tornare su Canale 5 anche nel 2022 in una chiave totalmente rinnovata per quanto riguarda gli opinionisti presenti in studio. Nulla di deciso ma il portale sembrerebbe essere molto sicuro sul ritorno del reality nella primavera del 2022.

Quale sarà il destino de La Talpa

La conseguenza di queste decisioni porterebbe dunque a ridisegnare l’orizzonte degli show di Canale 5, con la rete alle prese con la scelta del futuro su La Talpa, reality show di ritorno in casa Mediaset dopo l’acquisizione dei diritti di messa in onda dello show che Netflix vorrebbe rilanciare.

Non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per scoprire con certezza i piani futuri della rete e dei suoi show che di certo non mancheremo di comunicarvi.