Ambra Angiolini nel cast de L’Isola dei famosi? Le voci sul forte pressing di Mediaset

Programmi TV

L’Isola dei Famosi inizia a prendere forma, almeno in testa dei suoi autori che stanno studiando le mosse giuste per rilanciare il programma pronto a tornare nel 2022. Detto della conferma come conduttrice della vulcanica Ilary Blasi, era infatti difficile pensare ad un volto diverso dal suo per la conduzione, proprio che in questi giorni si stanno muovendo nuovi passi per capire chi possa partire alla volta di una nuova isola da colonizzare oppure per affiancarla in studio in qualità di opinionista. In tal senso prendono forza le voci che vorrebbero un forte pressing di Mediaset intorno alla figura di Ambra Angiolini, attrice ed anche conduttrice che in passato mai ha avuto a che fare con un reality show televisivo.

Che sia questa la volta buona?

Ambra Angiolini sbarca su L’Isola dei famosi? I rumors

Per la prossima edizione del reality show più selvaggio della storia pare proprio che Mediaset stia tentando di fare il colpo grosso. Il nome di Ambra Angiolini sembra essere quello più chiacchierato nei corridoi di Cologno Monzese sia come opinionista che come sorprendente concorrente.

Stando alle indiscrezioni rilanciate prontamente da Fanpage.it, pare proprio che il profilo dell’attrice sia quello più adatto per rilanciare le sorti del programma di Canale5 dopo la non troppo entusiasmante edizione dello scorso anno. E se prima stava prendendo corpo la pazza idea di proporle un posto sull’isola parrebbe invece che adesso per lei ci possa essere pronta una sedia più comoda da occupare in studio.

Secondo Mediaset il suo nome sarebbe infatti il più adatto per rilanciare il ruolo dell’opinionista del programma, apparso in una fase di stanca con l’esperienza non tanto esaltante del trio formato da Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini.

Ad oggi però ancora non si nulla sulle intenzioni dell’attrice e quindi non ci resta che attendere lumi su questi rumors solo dopo la decisione ufficiale della diretta interessata.

L’Isola dei Famosi prende forma: Loredana Lecciso e sua figlia nuovi concorrenti?

Man mano che ci si avvicina al nuovo anno si intensificano le voci intorno al reality show di Canale5. L’Isola dei Famosi in questo periodo starebbe infatti muovendo dei passi fondamentali con la composizione del suo cast di naufraghi.

Recenti rumors riportano infatti l’interesse di Mediaset per nomi interessanti, come potrebbero essere quelli di Loredana Lecciso e di sua figlia Jasmine Carrisi.

Per la soubrette leccese si tratterebbe di un ritorno da concorrente nel programma, a 15 anni di distanza dalla sua partecipazione quando il format andava in onda su Rai2. Scopriremo a breve se questo sia solo un rumor o molto di più.