Jasmine Carrisi e Loredana Lecciso all’Isola dei Famosi 2022: il retroscena su figlia e compagna di Al Bano

Jasmine Carrisi e Loredana Lecciso potrebbero essere pronte al grande debutto in un programma di primissima fascia: viene riportato infatti che nei papabili nomi per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2022 ci sarebbe anche la coppia mamma-figlia legate ad Al Bano.

Isola dei Famosi 2022, Jasmine Carrisi e Loredana Lecciso nel cast?

Mancano ancora mesi all’inizio della prossima Isola dei Famosi, ma i rumor cominciano a farsi insistenti: dopo la fine del GF Vip di Alfonso Signorini, si tornerà in Honduras e chiunque ci sarà a condurre potrebbe contare su un cast speciale.

Viene infatti riportato in queste ore un’indiscrezione circa una possibile e incredibile coppia di concorrenti: la rivista Vero ha infatti svelato che Jasmine Carrisi e la madre Loredana Lecciso potrebbero far parte del reality show. Per la Lecciso si tratterebbe di un ritorno: ha già partecipato all’Isola dei Famosi nel 2010.

Per la giovane figlia di Al Bano, invece, una nuova esperienza televisiva dopo quella fatta al fianco del padre come giurata a The Voice Senior. A entrambi era stato anche proposto, a quanto pare, di entrare nella Casa del Grande Fratello ma hanno rifiutato.

Ora, madre e figlia potrebbero invece fare le valigie e partecipare ad un programma molto provante sotto l’aspetto fisico.

Isola dei Famosi: i primi nomi del possibile cast della nuova edizione

Non solo Jasmine Carrisi e Loredana Lecciso. Sull’Isola dei Famosi 2022 sono iniziati a circolare i primi nomi già da qualche giorno. Il primo è stato quello di Olga Plachina, moglie di Aldo Montano e che secondo Gabriele Parpiglia sarebbe già certa di partire per l’Honduras. La fonte ha riportato anche una presunta frase della diretta interessata, che avrebbe detto: “Caro Aldo, ho tenuto i figli mentre tu eri al GF Vip, ora li tieni tu mentre io sono all’Isola“.

E ancora: il settimanale oggi ha fatto il nome dell’imprenditore Luigi Oliva, celebre per la sua relazione con Pamela Prati. Il tutto si inserisce nella incerta situazione legata al conduttore o alla conduttrice e gli inviati della nuova edizione del reality Mediaset: Ilary Blasi verrà davvero sostituita con Barbara D’Urso? E chi prenderà il posto del pare certo partente Massimiliano Rosolino? Per ogni domanda, sicuramente arriverà un rumor ad accompagnare i fan in attesa del reality.