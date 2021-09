Grande Fratello

Periodo frenetico per Al Bano. Il cantante di Cellino San Marco nel giro di poco tempo ha “perso il posto” a The Voice Senior, salvo poi accasarsi come concorrente della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Di mezzo però era arrivata una proposta molto grossa che avrebbe coinvolto anche la figlia Jasmine: il Grande Fratello Vip.

Al Bano, perché lui e Jasmine hanno detto no al GF Vip

La loro partecipazione al prossimo GF Vip, del quale sono stati annunciati tutti i concorrenti nei giorni scorsi, avrebbe avuto dell’incredibile.

Se Al Bano e Jasmine Carrisi fossero entrati nella Casa più spiata d’Italia ci sarebbe stato spazio per una seconda coppia genitore-figlia, dopo quella formata da Maria Teresa Ruta e Guenda Goria nella scorsa edizione. Invece nulla da fare e ora a rivelare i motivi dietro al gran rifiuto ad Alfonso Signorini è proprio il celebre cantante.

Al settimanale Nuovo, secondo quanto riportato da fonti di settore, Al Bano ha svelato che “La proposta era arrivata sia a lei sia a me”. Per i due si sarebbe trattato del secondo show uno affianco all’altro dopo The Voice Senior del 2020.

Tuttavia, “quello è un tipo di programma che non vedo adatto per noi due” ha specificato. Poi una precisazione: “la decisione di Jasmine di dare forfait non è stata influenzata dalla nostra famiglia“.

Al Bano è il nuovo concorrente di Ballando con le Stelle

Le fonti riportano che dietro la decisione di Jasmine Carrisi ci sarebbe la volontà di continuare a perseguire una carriera nella musica; sulle orme del padre ma non troppo, considerando il genere rap dei primi pezzi della figlia d’arte. Nel frattempo, Al Bano ha archiviato l’esperienza a The Voice Senior, dove è stato sostituito da Orietta Berti, accettando la proposta di Milly Carlucci per la prossima edizione di Ballando con le Stelle.

Il talent partirà dal 16 ottobre e dopo aver perso in serie 2 ballerine rimaste incinta e Raimondo Todaro, la conduttrice ha fatto segnare un bel colpo per i fan del programma con la partecipazione del 78enne icona della musica italiana.

Che il nome di Al Bano sia parecchio grosso per il programma, lo si capisce anche dal fatto che la Carlucci ha violato la sua stessa “regola”: non avere concorrenti che hanno già partecipato ad altri reality (L’Isola dei Famosi 2005, in questo caso).

Basterà lui – e magari Morgan – a segnare il successo del programma?