Gossip

Colpo di scena per Al Bano Carrisi: dopo l'esclusione (e la delusione) a The Voice Senior, l'artista conquista un posto da protagonista nello show della rete ammiraglia Rai

Al Bano Carrisi a Ballando con le Stelle come concorrente: la conferma sarebbe arrivata poche ore fa, e per Milly Carlucci si tratta di un colpo importante messo a segno dopo l’odissea dei diversi nomi noti “persi per strada” (da Raimondo Todaro a Vera Kinnunen), a pochi passi dalla nuova edizione. Il Leone di Cellino San Marco approda in pista come “ballerino“, dopo aver già calcato il palcoscenico del format, tempo fa, nei panni dell’ospite per una notte con l’ex moglie Romina Power.

Ballando con le Stelle, Al Bano concorrente nel cast della nuova edizione

La conferma della presenza di Al Bano a Ballando con le Stelle arriva dalle colonne di TvBlog, secondo cui il cantante, dopo la clamorosa esclusione da The Voice Senior incassata con la figlia Jasmine (sostituiti da Orietta Berti), ora navigherebbe a vele spiegate verso un nuovo palcoscenico.

E il suo sarebbe un posto da assoluto protagonista, con una “chiamata” che segna il colpo di scena: ballerino tra i concorrenti del cast della nuova edizione dello show condotto su Rai 1 da Milly Carlucci.

La partecipazione dell’artista è stata annunciata anche dal settimanale DiPiù Tv, che lo mostra in copertina insieme alla conduttrice (che avrebbe già archiviato da un pezzo l’addio rifilato da Raimondo Todaro) pronto alla “svolta clamorosa” sulla rete ammiraglia di viale Mazzini.

Dopo l’impegno a La Notte della Taranta, per Carrisi si apre una nuova porta in prima serata… la stessa che vede anche Morgan tra i protagonisti.

Ballando con le Stelle 2021: quando inizia

I motori della nuova stagione del programma iniziano a scaldarsi, e le anticipazioni sulla messa in onda si moltiplicano. La data di inizio di Ballando con le Stelle 2021 sarebbe fissata per sabato 16 ottobre, e sono numerose le indiscrezioni trapelate nelle settimane di attesa che separano il pubblico dall’esordio della nuova edizione.

Tra i nomi dati come concorrenti, l’attrice Valeria Fabrizi e persino il campione azzurro Marcell Jacobs, ma sarebbero voci non ancora confermate. E poche ore fa, nell’alveo delle cronache sulla trasmissione prossima all’avvio, è spuntata anche un’altra indiscrezione, targata Dagospia, secondo cui la trattativa per avere Arisa nel cast si sarebbe risolta in un clamoroso flop. Anche in questo caso, nessuna certezza.