Maria Teresa Ruta chi è: vita della giornalista e conduttrice televisiva che partecipa a Back to School

Chi è

Biografia e carriera della concorrente del nuovo format Back to school, Maria Teresa Ruta, giornalista sportiva e conduttrice televisiva.

Maria Teresa Ruta è nata il 23 aprile 1960 a Torino, dove è anche cresciuta: la sua lunga carriera l’ha vista in diverse vesti, da quelle di modella a quelle di giornalista e conduttrice: tra i suoi programmi più noti ricordiamo Domenica Sportiva e lo Zecchino d’Oro. È spesso finita sui giornali anche la sua vita privata, con il matrimonio con Amedeo Goria.

Maria Teresa Ruta e la televisione

Comincia a lavorare in televisione nel 1976 partecipando al concorso di bellezza Miss Muretto di Alassio, che vince. Da questo momento, Maria Teresa Ruta comincia a fare provini e nel 1978 inizia a recitare a teatro in una compagnia torinese.

Alterna il lavoro teatrale a quello di fotomodella, comparsa e controfigura cinematografica a Roma.

In Rai, comincia a lavorare come soubrette per poi diventare presentatrice della trasmissione sportiva Caccia al 13 su Rete 4 nel 1984.

Sempre come giornalista sportiva, dal 1986 al 1991 conduce con Sandro Ciotti Domenica Sportiva. Nel 1991, passa alla trasmissione sportiva Il Processo del Lunedì.

Tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta, conduce sei edizioni dello Zecchino d’oro.

All’inizio del decennio, Ruta, infatti, lascia progressivamente la carriera di giornalista sportiva e lavora a programmi di intrattenimento (Giochi senza frontiere, Questa pazza pazza neve e Uno per tutti, una trasmissione per ragazzi).

In Rai, conduce anche Uno Mattina Estate (con il marito Amedeo Goria), Sala giochi e Unomattina.

Alla fine degli anni Novanta, Ruta passa a Mediaset, conducendo Vivere bene e A tu per tu.

Nei primi anni Duemila, Ruta conduce Ok, il prezzo è giusto! su Rete4 e partecipa a Quelli che … il calcio in occasione delle partite del Torino.

Maria Teresa Ruta, i reality e le nuove trasmissioni

Nel 2003 partecipa come concorrente alla prima edizione dell’Isola dei famosi.

Dopo una pausa dalle trasmissioni televisive, nel 2012, Maria Teresa Ruta torna alla co-conduzione di alcuni talk show e rubriche diretti da Maurizio Costanzo sul canale del digitale terrestre Vero Capri.

Tra il 2014 e il 2018, Ruta partecipa come concorrente ai programmi Una canzone per 100.000, Guess my age e Pechino express, dal quale esce vincitrice.

Dal 2019, Maria Teresa Ruta è parte del programma Detto fatto e opinionista ricorrente a Pomeriggio Cinque.

Nel 2020, Ruta partecipa, con la figlia Guenda, al reality Grande Fratello VIP.

Nel 2021, Ruta partecipa come concorrente alla trasmissione Soliti Ignoti e, nel 2022, al nuovo format di Nicola Savino, Back to school.

Maria Teresa Ruta: altre attività, matrimoni e curiosità

Oltre ad alcuni apparizioni cinematografiche, Ruta incide alcuni singoli negli anni Ottanta e ha pubblicato sei libri.

Maria Teresa Ruta si è sposata due volte. Il primo matrimonio è stato con il collega Amedeo Goria, dal 1987 al 1999. La coppia ha avuto due figli: Guenda (del 1988) e Gianamedeo (1992).

Dal 2006, Ruta è legata sentimentalmente al produttore discografico Roberto Zappulla, che ha sposato nel 2015.

Maria Teresa Ruta è tifosa del Toro ed è stata la prima giornalista donna a intervistare, nel 1986, Diego Armando Maradona, all’epoca giocatore del Napoli.