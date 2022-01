Back to school: chi sono i Vip che affronteranno l’esame nella terza puntata del programma di Nicola Savino

Programmi TV

Torna in televisione il divertente programma di Italia1 che mette alla prova dell'esame di quinta elementare svariati personaggi famosi. Ecco i 6 Vip che parteciperanno alla nuova puntata di Back to School e che verranno preparati dagli speciali professorini.

Back to school condotto da Nicola Savino sta stupendo il pubblico televisivo grazie al suo mix di intrattenimento divertente e di nozioni di cultura generale che di fatto stanno mandando in crisi i personaggi Vip che ne stanno facendo parte. Gli ultimi a pagarne le spese sono stati i due rimandati di lusso Flavio Vento ed il comico Scintilla che saranno dunque protagonisti del terzo appuntamento con il programma che andrà in onda su Italia1 martedì 18 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:20 circa. Chi farà compagnia ai due rimandati durante il terzo appuntamento di Back to school.

Back to school: la terza puntata in onda su Italia1

Il programma condotto con successo da Nicola Savino è già arrivato al terzo appuntamento di stagione a suon di sonore bocciature e di incoraggianti diplomi donati ai Vip chiamati a sostenere nuovamente l’esame di quinta elementare.

In un clima sorprendente e divertente martedì 18 gennaio 2022 torna su Italia1 Back to School, per riaprire i battenti della sua speciale scuola alla ciurma di 25 vip messi alla prova prima degli insegnamenti dei particolari Maestrini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni e poi della temibile commissione d’esame composta da reali maestri di scuola elementare.

Back to school: i 6 Vip che sosterranno l’esame di quinta elementare

Il pubblico della trasmissione nella terza puntata di stagione si troverà di fronte per la seconda volta consecutiva sia la showgirl Flavia Vento che il comico Scintilla, rimandati eccellenti dell’episodio precedente e che quindi dovranno affrontare nuovamente il loro esame di terza elementare con la speranza che l’esito sia totalmente differente.

Al loro fianco debutteranno sugli speciali banchi della trasmissione quattro volti nuovi per il pubblico del programma come la soubrette Paola Caruso, la conduttrice Roberta Lanfranchi, l’ex gieffina Maria Teresa Ruta ed anche l’ex campione di calcio Totò Schillaci.