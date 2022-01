Scintilla, chi è : da Colorado a Back to School, carriera e vita privata del comico e conduttore romano

Gossip

Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, è nato a Roma il 9 Aprile del 1973. Comico e conduttore televisivo, ha lavorato per anni come odontoiatra e poi come animatore nei villaggi turistici, solo successivamente è riuscito a farsi strada nel mondo dello spettacolo.

Scintilla: il suo percorso tra cinema e televisione

Dal 2003 Scintilla è uno dei volti più importanti di Colorado, programma che lo ha visto prima nella veste di comico e poi di conduttore insieme a Paolo Ruffini e Belén Rodriguez. Per ben 15 anni Fubelli ha recitato al fianco di Gianluca Impastato, Enzo Polidoro e Steve Vogogna con i quali formava il gruppo “I Turbolenti”.

Tra i film a cui ha preso parte ricordiamo “Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me” diretto da Carlo Vanzina e “Tutto molto bello” diretto da Paolo Ruffini. In televisione, oltre al già citato Colorado, ha partecipato a programmi come Paperissima Sprint e Sputnik. Nel 2017 l’abbiamo visto nel programma Giù in 60 secondi – Adrenalina ad alta quota e recentemente su Rai2 a Stasera tutto è possibile. Nel programma condotto da Stefano De Martino, il comico partecipando come ospite, si è messo in gioco sostenendo prove divertenti con altri colleghi come Biagio Izzo e Francesco Paolantoni.

Scintilla a Back to School

Scintilla parteciperà a Back to School, il programma in onda su Italia1 a partire dal 4gennaio e condotto da Nicola Savino. Gianluca ed altri 24 vip si impegneranno in un percorso che li porterà a sostenere l’esame di quinta elementare. Nel ruolo di insegnanti bambini tra i 10 e gli 11 anni, pronti a tenere delle vere e proprie lezioni per questi speciali studenti. A giudicare i concorrenti saranno proprio dei maestri della scuola primaria. Al fianco di Scintilla in questa avventura personaggi come Giulia Salemi, Ignazio Moser, Vladimir Luxuria, Andrea Zelletta, Maria Teresa Ruta, Enzo Miccio e tanti altri.

Scintilla e l’amore con e dopo Elena Morali

Sappiamo poco o quasi nulla riguardo la famiglia di Fubelli, mentre le sue storie, in particolare quella con Elena Morali hanno fatto molto discutere. La stessa ha più volte parlato dei suoi stessi tradimenti, prima con Marco Ferri durante l’Isola dei Famosi a cui lei aveva partecipato e poi con Daniele di Lorenzo. Scintilla dopo questa storia importante ha mantenuto molta riservatezza, non lasciando trasparire interessi per altre donne. Pare che recentemente il comico abbia intrapreso una frequentazione con una donna che non appartiene al mondo dello spettacolo, senza però renderne pubblico il nome.