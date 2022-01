Flavia Vento, chi è: la carriera da modella, la televisione, la politica, la poesia e i reality

Gossip

La carriera e gli interessi di Flavia Vento: dagli spot pubblicitari al reality in prima serata su Italia1 di Nicola Savino, Back to school. Dove ripeterà l'esame di quinta elementare.

Flavia Vento è una nota showgirl ed ex modella italiana, una carriera iniziata a partire dagli anni ’90 arrivata fino ad oggi con la partecipazione a diversi reality show. Flavia Vento sarà anche uno dei 24 vip che dovranno ripetere l’esame di quinta elementare nel programma condotto da Nicola Savino Back to School, in onda ogni martedì sera su Italia 1.

Gli inizi come modella e gli spot pubblicitari di Flavia Vento

Nata il 17 maggio 1977 a Roma, da madre olandese e padre italiano, Flavia Vento ha una sorella di nome Sabina. Inizia la sua carriera come modella subito dopo essersi diplomata al liceo linguistico, viaggiando tra città come Milano e Parigi.

Successivamente Flavia Vento diventa il volto di numerosi spot pubblicitari di grandi marchi, iniziando così a farsi spazio anche sul piccolo schermo

Flavia Vento e l’arrivo in tv

Nel 1999, Flavia Vento partecipa al programma Il lotto alle otto e nello stesso anno appare sulla copertina di Playboy in Italia.

A partire da queste due partecipazioni, diventa un personaggio dello spettacolo noto in Italia e comincia a lavorare in televisione con frequenza. Nei primi anni 2000 partecipa al programma televisivo Libero e conduce Stracult. Tra il 2001 e il 2003 prende parte alla rappresentazione de Gli uccelli, alla fiction Cinecittà e al film Andata e ritorno.

Nel 2004 partecipa brevemente al reality La fattoria, ritirandosi per incomprensioni con gli altri concorrenti. Ha anche partecipato come ospite a diversi programmi televisivi: Domenica Live, Pomeriggio Cinque e Quelli che il calcio.

L’interesse per la politica e la poesia

Nel 2005 Flavia Vento si avvicina al mondo della politica candidandosi nel Lazio con il nuovo PLI (Partito Liberale Italiano). Nel 2012, Flavia Vento pubblica un libro di poesie: Parole al vento. In questo periodo si dice vicina al Movimento 5 Stelle attraverso alcuni tweet.

Il ritorno di Flavia Vento ai reality

Nel 2008 Flavia Vento partecipa in qualità di concorrente al reality show L’isola dei famosi, dal quale si ritira per motivi personali.

Partecipa una seconda volta ala programma nel2012, per poi ritirarsi nuovamente dopo dieci giorni per problemi di salute e le incomprensioni con altri concorrenti. Nel 2020 partecipa brevemente al Grande Fratelli VIP, prima di ritirarsi ad appena 24 ore dall’inizio del programma.

Nel 2022, Flavia Vento è tra i concorrenti del reality in onda in prima serata su Italia 1 condotto da Nicola Savino: Back to school.

Vita privata di Flavia Vento

Sulla vita privata di Flavia Vento oggi si sa ben poco, durante l’ultima partecipazione al Grande Fratello Vip aveva parlato dell’affetto che la legava ai suoi cani. In passato Flavia Vento è stata legata sentimentalmente all’attore Fabrizio Bentivoglio e al regista Mimmo Calopresti. Non è mai stata sposata.