Back to school: chi sono i 25 vip che ritornano a scuola, quando comincia, chi conduce

La lunghissima attesa per il debutto in televisione del nuovo programma di Italia1 è ormai terminata. Back to school condotto da Nicola Savino al cospetto di un corpo docenti d’eccezione, dopo le varie vicissitudini, è ormai pronto a mostrare la sua speciale classe composta da 25 amati Vip tra ex calciatori, soubrette, cantanti ed influencer. E così dopo aver svelato qualche suo piccolo assaggio nelle divertenti clip arrivate su Mediaset Infinity prima della fine dello scorso anno, la trasmissione prende il via oggi martedì 4 dicembre 2022 alle ore 21:20 circa ovviamente su Italia1. Scopri l’intero cast di personaggi famosi che formerà la speciale classe di alunni che andranno alla ricerca del diploma di quinta elementare, e che saranno messi sotto torchio da 12 maestrini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni.

Back to school: la prima puntata in onda su Italia1

Finalmente è arrivato i momento di entrare in aula, si torna a scuola! Dopo il debutto online sulla piattaforma di Mediaset Infinity, Back to School apre i battenti del suo particolare istituto per fare spazio ad una ciurma di 25 vip tutta alla ricerca del diploma di quinta elementare.

Gli speciali ripetenti prenderanno posto sui banchi di quinta elementare di Italia1 a partire da oggi lunedì 4 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:20 quando, dopo svariati contrattempi sulla regolare tabella di marcia, Nicola Savino darà il via all’anno scolastico.

Back to school: i 25 Vip che sosterranno l’esame di quinta elementare

Ai maestrini del programma, tutti compresi tra i 6 e gli 11 anni, toccherà l’arduo ma divertente compito di formare la classe di personaggi famosi messisi in gioco per affrontare nuovamente l’esame di quinta elementare. Un compito quello affidato ai 12 giovani professori che è apparso sin da subito una montagna elevata da scalare grazie alla visione delle brevi clip rilasciate online, che ci hanno anche presentato il folto cast di Vip pronti a rispondere alle domande di geografia, aritmetica e grammatica italiana per evitare delle sonore figuracce.

A rispondere al primo appello dell’anno ci saranno 25 volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport nostrano come queli provenienti dalla ben fornita squadra di soubrette formata da Antonella Elia, Roberta Lanfranchi, Maria Teresa Ruta, Giulia Salemi, Lory Del Santo, Martina Hamdy, Benedetta Mazza e Paola Caruso.

Agli ex calciatori Evaristo Beccalossi, Nicola Ventola, Gianluca Zambrotta e Totò Schillaci il compito di difendersi dalle note dicerie sulla loro categoria, da sempre bistrattata in quanto a cultura.

Ritornano a scuola anche l’ex rugbista Andrea Lo Cicero, i super preparati Enzo Miccio e Vladimir Luxuria, ed anche le showgirl Eleonora Pedron e Flavia Vento. Per la quota musicale sono presenti i due rapper Clementino e Random, per quella del GF Vip tris di studenti con Ignazio Moser, Andrea Zelletta, e Denis Dosio. Ed infine prendono parte alla classe anche l’attrice Eleonora Giorgi, lo stilista Jonathan ed il comico Scintilla.

