Back to school con Nicola Savino: il ritorno a scuola dei Vip slitta ancora. Quando dovrebbe andare in onda

Il nuovo programma di Nicola Savino è stato spostato dalla casella prestabilita per la messa in ondal, spostandosi a data da destinarsi. Cerchiamo di scprire quando potrebbe andare in onda.

La prima edizione di Back to School condotta da Nicola Savino tarda ancora ad arrivare su Italia1. Da qualche mese infatti circolano svariate voci intorno al nuovo programma che prima ne hanno anticipato l’arrivo e poi mano a mano il cast, con tanto di promo sul canale Mediaset a mostrarci in toto i partecipanti alla trasmissione. Qualche cosa però evidentemente non sta andando nell’organizzazione del nuovo divertente show che anche dopo la pubblicazione dei palinsesti delle reti Mediaset da novembre a gennaio non compare ancora nelle rotazioni.

Back to school: il programma tarda ad arrivare

Novembre sembrava dover essere il mese giusto per il debutto di Nicola Savino alla conduzione della sua nuova Back to school.

Notizia infatti voleva che i programma avesse già messo a punto le registrazioni delle sue puntate e fosse pronto per partire una volta per tutte ma le cose non stanno veramente così.

Il nuovo programma di Italia1 appare infatti ancora lontano da far segnare il suo debutto a maggior ragione dopo la pubblicazione dei palinsesti delle reti Mediaset lanciate da Publitalia ’80 qualche giorno fa.

Il divertente show che metterà alla prova dell’esame di quinta elementare i suoi partecipanti Vip non andrà in onda prima del 2022, con la data scelta che dovrebbe essere per l’appunto all’inizio del nuovo anno e precisamente in gennaio, come fatto filtrare da TvBlog.

Back to school: il cast della trasmissione

Il pubblico dovrà quindi ancora aspettare ancora due mesi per godere del programma anticipato nelle rotazioni delle promo che già hanno anticipato ampiamente l’intero cast di Vip messi alla prova da un gruppo di insegnanti alquanto particolare.

Finiranno infatti sotto la lente d’ingrandimento di bambini compresi tra 6 e gli 11 anni i conosciuti ex calciatori Evaristo Beccalossi, Nicola Ventola, Gianluca Zambrotta e Totò Schillaci oltre alle showgirl Antonella Elia, Roberta Lanfranchi, Maria Teresa Ruta, Giulia Salemi, Lory Del Santo, Martina Hamdy, Benedetta Mazza, Paola Caruso ed ancora Vladimir Luxuria, Eleonora Pedron, Flavia Vento.

Insieme a loro anche Clementino e Random, Andrea Zelletta, il comico Scintilla, Denis Dosio, l’attrice Eleonora Giorgi oltre a Jonathan Kashanian, Andrea Lo Cicero, Enzo Miccio ed Ignazio Moser.