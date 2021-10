Back to school con Nicola Savino svela il cast: tutti i Vip che ripeteranno l’esame di quinta elementare

Programmi TV

Da qualche giorno sulle reti Mediaset circolano i promo che anticipano in maniera completa il cast ufficiale di Back to School, il divertente programma condotto da Nicola Savino che manderà i Vip indietro nel tempo per affrontare nuovamente l’esame di quinta elementare. Il presentatore sarà aiutato da un cast di docenti molto particolare formato da bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, che lo aiuteranno a mettere a sotto torchio i personaggi famosi alle prese con le loro scottanti domande di cultura generale. Ecco tutti i 25 nomi dei Vip chiamati a rimettersi in gioco tra i banchi di scuola elementare.

Back to school: i promo della prima edizione

A Novembre dovrebbe debuttare su Italia1 il nuovo divertente programma di Nicola Savino dal titolo Back to school. Il nuovo programma dovrebbe accompagnare prossimamente il pubblico nella prima serata del mercoledì del canale e lo farà con questo divertente esperimento sociale che farà tornare sui banchi di scuola elementare ben 25 personaggi vip per mettersi alla prova con il temuto esame di quinta elementare.

Da qualche giorno a questa parte sulla rete Mediaset stanno circolando due promo che ci mostrano in maniera ufficiale i volti di tutti i Vip coinvolti in questo nuovo progetto, già anticipativi qualche tempo fa. Ed allora ecco chi tornerà tra i banchi di scuola e formerà il cast ufficiale della trasmissione che puntata dopo puntata metterà alla prova i personaggi famosi con l’intero programma di quinta elementare.

Back to school: ecco i nomi dei 25 Vip che rischiano la bocciatura

Dalle immagini dei due promo sopracitati si notano alle prese con i severissimi professori di 10 anni i conosciuti ex calciatori Evaristo Beccalossi, Nicola Ventola, Gianluca Zambrotta e Totò Schillaci oltre alle showgirl Antonella Elia, Roberta Lanfranchi, Maria Teresa Ruta, Giulia Salemi, Lory Del Santo, Martina Hamdy, Benedetta Mazza, Paola Caruso ed ancora Vladimir Luxuria, Eleonora Pedron, Flavia Vento.

Dal mondo della musica vedremo cimentarsi con il programma anche Clementino e Random, insieme all’ex gieffino Andrea Zelletta, il comico Scintilla, al personaggio social Denis Dosio, l’attrice Eleonora Giorgi oltre a Jonathan Kashanian, Andrea Lo Cicero, Enzo Miccio ed Ignazio Moser.