Back to school con Nicola Savino: i nomi di tutti i vip che torneranno a scuola nel nuovo programma di Italia1

Continuano ad arrivare anticipazioni sui nomi dei vip che vedremo in gioco nel divertente esperimento di Back to School. Ecco a chi darà lezione Nicola Savino.

I fan della tv avevano letto appena pochi giorni fa con i primi nomi coinvolti del nuovo programma di Italia1. A distanza di qualche ora iniziano a circolare in rete anche gli altri nomi dei vip che prenderanno parte alla prima edizione di Back to School che sarà condotto da Nicola Savino. Stando alle anticipazioni il cast della trasmissione dovrebbe variare puntata dopo puntata e farà tornare a scuola tanti volti noti del nostro mondo dello spettacolo. Il conduttore e la quadra di autori Mediaset sembrano aver messo a punto gli ultimi preparativi per il programma che prenderà il via il 10 novembre nella prima serata di Italia1.

Le anticipazioni di tutti i nomi dei Vip che parteciperanno a Back to School.

Back to school: le anticipazioni del cast della seconda puntata

Novembre sta per incombere e per Nicola Savino e la sua Back to school è tempo d limare gli ultimi dettagli prima di fare il loro debutto. Il nuovo programma di Italia1 accompagnerà il pubblico nella prima serata del mercoledì del canale e lo farà con un divertente esperimento sociale che farà dovrà tornare sui banchi di scuola alcuni personaggi vip per mettersi alla prova con il programma dell’esame di quinta elementare.

E se ne vedranno delle belle perché alcuni di loro potrebbero essere rimandati dalla commissione d’esame composta da veri maestri delle scuole elementari.

Il conduttore sta dunque perfezionando i nomi dei vip che prenderanno parte alle puntate della trasmissione e dopo che ieri vi avevamo riportato le prime anticipazioni del cast della prima puntata dello show, in queste ore si stanno rincorrendo altri rumors rilanciati da TvBlog.

Stando a quanto riferisce il portale i personaggi famosi che dovrebbero essere impegnati nella seconda puntata dello show in onda il 17 novembre 2021 potrebbero essere l’ex vincitore del Grande Fratello Jonathan Kashanian, il rapper fresco di partecipazione al Festival di Sanremo Random, la soubrette Benedetta Mazza, il comico conosciuto come Scintilla e la showgirl Flavia Vento ai quali si aggiungerebbero i rimandati della puntata precedente.

Back to school: gli altri ospiti delle puntate

Stando sempre alle anticipazioni rilasciate dal sito TvBlog, saranno 5 le puntate che comporranno questo divertente esperimento che metterà a dura prova i vip chiamati in causa.

Continuando con i rumors sul cast della trasmissione, come riferisce il sito, nella terza puntata dovrebbero poi esserci la soubrette Paola Caruso, l’ex campione di calcio Totò Schillaci, la conduttrice Maria Teresa Ruta e la conduttrice televisiva Roberta Lanfranchi.

Nel quarto appuntamento invece dovrebbe prendere parte al gioco l’ex Miss Italia Eleonora Pedron, la showgirl Antonella Elia, il Campione del Mondo Gianluca Zambrotta, l’ex gieffino Andrea Zelletta e lo stilista Enzo Miccio che si darebbero il cambio nella quinta ed ultima puntata con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Martina Hamdy, l’ex rugbista Andrea Lo Cicero, l’influencer Denis Dosio, l’ex calciatore Evaristo Beccalossi e la showgirl Lory Del Santo.