Soleil Sorge delusa da Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli: fine di un’amicizia al Grande Fratello Vip?

Grande Fratello

Al Grande Fratello Vip va in scena una profonda spaccatura nel rapporto tra Soleil Sorge, Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro. L’arrivo di Delia Duran ha spinto Manila ad avvicinarsi alla neo-concorrente per conoscerla, fatto che ha deluso e non poco Soleil. La quale, nella puntata di questa sera, riceve anche un’accusa dalla cantante lirica: “Oggi mi hai ferita“. Battibecco in salone tra le tre concorrenti.

Manila Nazzaro si avvicina a Delia: la delusione di Soleil

Frattura, forse insanabile, nel sinora solidissimo rapporto tra Katia Ricciarelli, Soleil Sorge e Manila Nazzaro. Il trio di concorrenti del Grande Fratello Vip ha instaurato sin dall’inizio un legame di profonda amicizia, arrivando anche a schierarsi contro tutta la Casa pur di difendere i propri principi e le proprie idee.

Tuttavia, come apparso nella puntata di questa sera, qualcosa sembra essersi rotto. A causare più di uno scricchiolio nel loro rapporto è il recente ingresso di Delia Duran in qualità di nuova concorrente. La modella, che ha subito avuto un confronto duro con Soleil una volta entrata, è stata però accolta con positività da Manila Nazzaro.

La stessa ex Miss spiega di essersi avvicinata alla new entry, ma di aver sempre voluto preservare la sua amicizia con la Sorge: “Ho chiesto aiuto per riuscire a riparlare con Sole, perché da quando è entrata Delia, Sole è stata giù.

Io ero molto dispiaciuta, sono andata da lei anche questa mattina e le ho detto: ‘Io ti voglio bene e ci sono’“.

Soleil Sorge contro Manila: “Paladina della bontà umana“

Soleil però ritiene che questo avvicinamento di Manila verso di lei in realtà non sia avvenuto: “Invece no, purtroppo è questo che mi è dispiaciuto“. La Nazzaro però ritiene di essersi legata a Delia per approfondire una nuova conoscenza, in quanto estranea al gruppo ed entrata da poco nelle dinamiche di gioco: “Io per la mia etica non posso negare né l’ascolto né la conoscenza a chiunque, compresa una persona nuova, una donna, che ha una storia da raccontare.

Perdonatemi se ascolto anche Delia“.

Soleil però ritiene che nelle parole di Manila ci sia finto buonismo, e glielo rinfaccia in salone: “Trovo eccessivo cercare di fare i paladini della bontà umana quando non lo siete“.

Katia Ricciarelli arrabbiata con Soleil: “Mi hai ferita“

Tuttavia anche Katia Ricciarelli ha qualcosa da ridire con la Sorge, come rivela: “Io ho visto che anche con me Soleil oggi è stata lontana e ci sono rimasta molto male“.

E aggiunge, rivolgendosi alla ragazza: “Mi hai fatto soffrire oggi, posso dire anche io la mia?“. L’ex corteggiatrice spiega l’ipotetico motivo per cui la cantante lirica possa essersela presa con lei: “Ho detto a Katia che avevo bisogno di un attimo di pace e di stare da sola e lei si è presa male“.

La Ricciarelli però non sente ragioni e si dice delusa, soprattutto per il rapporto di amicizia che ha con Soleil: “Oggi mi hai ferita, perché sai che io ti voglio bene e che ti ho sempre difesa. Sono andata a chiedere a tutta la casa che cosa succede e perché non mi parli“.

In ultimo riprende parola Manila Nazzaro, che spende una parola positiva per Delia ritirando il precedente negativo giudizio che aveva espresso su di lei: “Adesso che ho conosciuto Delia posso dire che è una donna meravigliosa“.