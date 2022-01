Francesco Chiofalo: nuova massa scura all’altezza dello zigomo. La preoccupazione condivisa su Instagram

Gossip

Nuovi problemi di salute per Francesco Chiofalo, il “Lenticchio” di Temptation Island deve sottoporsi nuovamente ad un’operazione a tre anni dall’inizio della lotta contro il tumore.

Francesco Chiofalo, classe ’89, nato a Roma, è un noto influencer italiano. Negli ultimi anni Francesco ha fatto parlare di se soprattutto per la sua partecipazione a Temptation Island, programma in cui ha messo alla prova la sua storia d’amore con quella che è ormai la sua ex fidanzata: Selvaggia Roma, influencer anche lei.

Un nuovo problema di salute per Francesco

Grazie ad una recente visita di controllo a cui periodicamente l’influencer si pone, Francesco Chiofalo ha scoperto l’esistenza di una massa posta all’altezza dello zigomo.

A raccontarlo è stato lui stesso in una serie di Instagram Stories; questo corpo, dal colore scuro, sarà analizzato mediante una biopsia che ne svelerà l’entità. Per ora le supposizioni sono tante, potrebbe trattarsi di una cisti come di qualcosa di più serio, è opportuno aspettare l’esito dell’esame specialistico.

L’operazione a cui l’influencer dovrà sottoporsi

Si apre per Francesco Chiofalo la possibilità di dover sostenere un nuovo intervento a breve. A prescindere dal nome e dalla tipologia della massa, questa andrà rimossa e ad occuparsene saranno i medici del San Camillo di Roma.

Il giovane ha espresso le sue perplessità e preoccupazioni in merito sui social dove i fan, colti da sorpresa e dispiacere, gli hanno mostrato vicinanza e solidarietà.

Recentemente Chiofalo si è allontanato dai social, scusandosi con i fan per aver ridotto la sua presenza perché preoccupato per l’operazione: “Perdonate la mia assenza da social negli ultimi giorni… mi state scrivendo in molti per sapere come sto… Purtroppo la notizia che mi devo operare tra pochi giorni per levare questa “sfera” che mi hanno trovato nelle alte vie respiratorie del viso di cui sconosco la natura mi ha messo un po’ di malumore… specialmente unito al fatto che la mia maialina ormai sta male da molto… tornerò presente come prima non appena mi sarò ripreso da questa ennesima botta”.

Tre anni fa la lotta contro il tumore

Tre anni fa Francesco Chiofalo aveva condiviso con i fan l’annuncio del problema di salute che lo aveva colpito, un tumore al cervello che lo ha portato a sottoporsi ad un’operazione. All’intervento sono poi seguite sedute di radioterapia che lo hanno molto provato fisicamente ed emotivamente.

Quanto vissuto recentemente da Francesco Chiofalo pone ancora una volta l’attenzione sull’importanza della prevenzione. Come nel caso dell’influencer, una rinoplastica ha portato alla luce una massa da analizzare e che ora i medici sottoporranno ad esami.