Il cacciatore e la regina di ghiaccio: la trama, il cast e le curiosità del film in onda su Italia1

Il Cacciatore e la Regina di ghiaccio va in onda su Italia1 mercoledì 19 dicembre 2022 ovviamente in prima serata a partire dalle ore 21:30 circa e sarà disponibile per la visione anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Play e sull’applicazione per dispositivi mobili. Il film porta sul piccolo schermo la storia di Freya, sorella della cattiva Ravenna, che dopo un vile tradimento diventa la regina dei ghiacci e darà del filo da torcere a tutto il reame fino a che Eric, il cacciatore che aiutò Biancaneve a sconfiggere la maligna matrigna, non troverà il modo per mettere fine alla minaccia delle due sorelle.

Il Cacciatore e la Regina di ghiaccio: le curiosità ed il cast del film

Il cacciatore e la regina di ghiaccio (in lingua originale dal titolo di The Huntsman: Winter’s War) è una pellicola del 2016 diretto da Cedric Nicolas-Troyan. I personaggi del film sono ispirati ai personaggi della fiaba di Biancaneve firmata dai fratelli Grimm ed è anche liberamente ispirato alla fiaba La regina delle nevi stavolta firmata da Hans Christian Andersen.

Le vicende del film vanno ad inserirsi prima e dopo del film Biancaneve e il cacciatore visto qualche giorno fa su Italia1, e di fatto seguono la storia del Cacciatore interpretato nuovamente da Chris Hemsworth, si ritorna a parlare della regina Ravenna che prende ancora una volta le sembianze di Charlize Theron, ed introduce il personaggio di Freya regina dei ghiacci, l’attrice Emily Blunt.

Il Cacciatore e la Regina di ghiaccio: la trama della pellicola

Gli eventi della pellicola prendono il via molto prima che Biancaneve trafiggesse la regina Ravenna.

Veniamo a conoscenza che la regina cattiva ha una sorella di come Freya che in seguito ad un terribile tradimento finisce per risvegliare in sé un grande potere che la rende la regina dei ghiacci.

Vogliosa di vendetta Freya crea un esercito di ragazzi soldato ai quali impone di non innamorarsi. Tra di loro c’è Eric, quello che in futuro diventerà il Cacciatore, che innamoratosi di Sara viene privato del suo amore perché scoperto dalla regina. Da qui prende il via una girandola di azioni che porterà ad un epico scontro finale al quale solo il Cacciatore potrà mettere fine.