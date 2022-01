Jessica Serra scatenata a Uomini e Donne: “I tuoi attributi erano appesi al mio albero di Natale”, il video

Uomini e Donne

La puntata del 19 gennaio di Uomini e Donne è stata contraddistinta da diverse tipologie di emozioni. Angela Paone e Antonio Stellacci hanno commosso il pubblico in studio e a casa con il loro matrimonio. Ma, ad alzare la temperatura, ci ha pensato Jessica Serra. La Dama ha fulminato Diego Ceccucci con i suoi accesi rimproveri e il Cavaliere ha potuto solo tenare di difendersi.

Anche Gemma Galgani è stata protagonista dell’episodio. La Dama torinese ha lasciato definitivamente sia Leonardo Bozzetti che Stefano.

Jessica Serra attacca Diego Ceccucci a Uomini e Donne

Jessica Serra non ha mai dato l’impressione di essere una povera donzella in difficoltà, nello studio di Uomini e Donne, ma, oggi, ha dimostrato tutto il suo carattere.

La Dama, infatti, ha del tutto asfaltato Diego Ceccucci, utilizzando insulti di vario genere: “I tuoi attributi erano appesi al mio albero di Natale… Sei più falso dei selfie che ti fai… La persona più abominevole che io abbia mai incontrato nella mia vita… Ti devi solo vergognare“. Roba da poterci scrivere un manuale per asfaltare la gente.

Lui, davvero improponibile, al posto di ammettere le sue colpe, ha provato pure ad accampare delle scuse e a sminuire tutto: “Carineria… Ti ho fatto stare a casa mia… Pretendevi delle cose che io non ti posso fare“.

Comunque, per la serie ‘Dio li fa e poi li accoppia‘, credo che la scelta di corteggiare Marika Geraci sia davvero perfetta. I due sono fatti per stare insieme e per poter portare avanti po’ di show. Anche Tina Cipollari ha sottolineato di non credere per nulla a questa nuova coppia: “Cavolate di voi due… Un bluff“.

Gemma Galgani scarica Leonardo Bozzetti a Uomini e Donne

Dopo una coppia del tutto fake, almeno, ci siamo evitati una nuova presa in giro con la cena di Gemma Galgani e Leonardo Bozzetti. La Dama torinese è improvvisamente rinsavita e ha mollato il Cavaliere: “Non mi sento assolutamente di uscire con lui stasera… Blocco alla stomaco… Non ti sopporto proprio… Faccia finta“.

Lui, già aveva dimostrato di che pasta è fatto, ma, in quest’occasione, ha fatto cadere ulteriormente la sua maschera, ricominciando ad attaccare la Dama: “Corri troppo“. Veramente pessimo!

C’è da essere d’accordo, però, con Gianni Sperti, che attaccato Gemma Galgani perché ha deciso di non proseguire la conoscenza nemmeno con Stefano per mancanza di attrazione fisica: “Tutti i tuoi rapporti li hai basati sull’attrazione fisica e non ti hanno mai dato nulla“.

Anche Tina Cipollari ha detto la sua: “Sei la vergogna d’Italia“.

Unica nota positiva? Il matrimonio tra Angela Paone e Antonio Stellacci e la frase del Cavaliere dopo il ‘Si’: “Solo per amore, sempre solo per amore“.