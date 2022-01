Kalipè – A passo d’uomo: la quarta puntata condotta da Massimiliano Ossini. I temi e gli ospiti

Programmi TV

L’incantevole Monte Bianco torna a mettere a disposizione il suo avveniristico studio sul suo Skyway per una nuova puntata di Kalipè – A passo d’uomo. Nel nuovo appuntamento in onda in prima serata oggi mercoledì 19 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:20 circa su Rai2, Massimiliano Ossini in compagnia della cantante Simona Molinari cercherà di capire l’importanza del silenzio e soprattutto di ascoltare tanto chi ci è vicino quanto anche tutto l’ambiente che ci circonda. A fare da apripista al tema di discussione di questa sera sarà proprio la voce della cantante che intonando L’Isola che non c’è porterà il pubblico a spasso tra gli argomenti del nuovo appuntamento.

Kalipè – A passo d’uomo: ospite

Torna in televisione su Rai2 oggi mercoledì 19 gennaio 2022 l’interessante programma condotto da Massimiliano Ossini dal titolo di Kalipè – A passo d’uomo. A fare da casa al programma ancora una volta lo studio allestito nello Skyway del Monte Bianco che farà da base sicura all’entusiasmante viaggio in giro nel mondo del divulgatore scientifico, alla ricerca delle bellezze naturali del nostro pianeta da custodire e salvaguardare.

Il tema del nuovo appuntamento sarà L’isola che non c’è, famoso brano di Edoardo Bennato che sarà interpretato dall’ospite di puntata la cantante Simona Molinari.

Alla sua splendida voce il compito di introdurre il tema di puntata che verterà sull’importanza del silenzio e soprattutto di saper ascoltare non solo chi ci è vicino ma anche tutto l’ambiente intorno a noi.

Kalipè – A passo d’uomo: cosa vedremo nella quarta puntata

Il quarto appuntamento di stagione partirà con un volo diretto per le Hawaii per raccontare la meravigliosa foresta pluviale di Maui e la dolorosa perdita di biodiversità alla quale stiamo assistendo. L’isola per migliaia di anni fu veramente irraggiungibile per l’uomo che da quando l’ha scoperta 100 anni fa l’ha contaminata con specie aliene che sono entrate in conflitto con quelle presente sul posto.

Ossini andrà poi in Islanda per raccontare un’isola nata 60 anni fa che lo Stato Islandese continua a difendere caparbiamente con tutto il suo impegno per salvaguardare le piante e gli animali che si trovano su di essa e per continuare a studiarli con attenzione e nessuna contaminazione. Kalipè con un permesso speciale e un processo di decontaminazione è riuscito a documentare quello che accade su di essa. Il viaggio andrà poi alla ricerca di balene e delfini per capire le loro più grandi minacce.

Ultimo viaggio di puntata segnerà il ritorno alle Maldive per spiegare la formazione dei 22 atolli con le sue 1200 isole ed il loro ecosistema ormai in pericolo per colpa dell’uomo. Il conduttore tornerà così a mostrare l’operato sull’isola dell’università Bicocca di Milano.