L’Eredità strizza l’occhio al Festival di Sanremo: su Rai1 venerdì 28 gennaio una puntata speciale

L’amatissimo quiz condotto da Flavio Insinna sarebbe pronto ad omaggiare l’arrivo del Festival di Sanremo con una serata imperdibile tutta dedicata alla gara canora più amata d’Italia. L’appuntamento dovrebbe tenersi venerdì 28 gennaio 2022 quando su Rai1 la prima serata sarà rimasta vacante dopo la conclusione di The Voice Senior. L’intenzione della televisione pubblica sarebbe quella di riempire il posto vuoto con una serata speciale in compagnia de L’Eredità che possa proprio celebrare l’arrivo della kermesse condotta ed organizzata da Amadeus. L’indiscrezione sull’arrivo del quiz nel prime time di Rai1 farebbe contenti gli amanti del programma ed anche gli amanti della musica italiana, che si troverebbero di fronte svariate domande riguardanti proprio questo argomento.

La puntata speciale de L’Eredità dedicata al Festival

Il Festival di Sanremo si avvicina a grandi passi e la Rai non intende lasciarsi sfuggire nessuna occasione che possa introdurlo al meglio. L’ultima grande idea della televisione pubblica riguarderebbe la marcia di avvicinamento al grande evento condotto da Amadeus che si condirebbe con un appuntamento speciale de L’Eredità totalmente dedicato alle 71 edizioni che hanno fatto la storia della kermesse.

L’indiscrezione rilanciata da TvBlog.it vedrebbe infatti impegnato in questo compito l’interessante quiz presentato da Flavio Insinna, campione di ascolti nella fascia che precede il Tg1 della sera. In occasione di venerdì 28 gennaio 2022 pare che il programma dovrebbe spostarsi nella fascia del prime time, quella che segue il Tg per capirci meglio, per mettere in scena un appuntamento imperdibile dedicato al Festival di Sanremo nel primo venerdì sera rimasto libero dopo la fine di The Voice Senior.

La puntata speciale de L’Eredità: cosa vedremo su Rai1

Pare che la puntata speciale del quiz possa chiamare a raccolta tutti i più grandi campioni del programma, sollecitati a mettersi alla prova con le curiose domande poste da Flavio Insinna.

Per l’occasione il conduttore ed attore romano dovrebbe porre ai concorrenti in gara delle domande che riguardino interamente il Festival di Sanremo e la sua immensa storia ma anche la musica italiana in generale oltre alle pagine più importanti della nostra televisione.