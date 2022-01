Morto Gaspard Ulliel: fatale un incidente sugli sci per il 37enne attore volto di Yves Saint Laurent e Chanel

Il mondo del cinema è in lutto per la morte di Gaspard Ulliel, 37enne attore francese protagonista di molti film e spot pubblicitari di successo. Secondo quanto riportato, a costare la vita al giovane interprete sarebbe stato un fatale incidente sugli sci. A salutarne la prematura dipartita, anche il premier francese.

Stando a quanto riportano i media francesi, la notizia è stata resa nota da un comunicato della famiglia: Gaspard Ulliel è morto a 37 anni in tragiche circostanze, un incidente di sci avvenuto nel primo pomeriggio di ieri.

L’attore e modello classe 1984 si sarebbe scontrato con un altro sciatore all’incrocio tra due piste a La Rosière, in Savoia, zona orientale della Francia. Immediato il trasporto in elicottero presso il Centro Ospedaliero Universitario di Grenoble, ma i soccorsi sono stati inutili: Ulliel è morto nella giornata di oggi, 19 gennaio.

Il cinema si ritrova così a dover piangere un altro celebre volto in questo inizio 2022: dopo la toccante ma meno tragica e prematura morte di Sidney Poitier, è toccato al giovane attore francese passare a miglior vita. Nella sua breve ma significativa carriera, Ulliel ha vinto importanti premi e preso parte a celebri film che lo hanno consacrato nel panorama mondiale.

La sua morte è stata salutata così dal premier francese Jean Castex: “Gaspard Ulliel è cresciuto con il cinema e il cinema è cresciuto con lui. Si amavano follemente. È con il cuore pesante che ora vedremo le sue interpretazioni più belle e incontreremo questo certo sguardo. Abbiamo perso un attore francese“.

Gaspard Ulliel a grandi avec le cinéma et le cinéma a grandi avec lui. Ils s’aimaient éperdument.

C’est le cœur serré que nous reverrons désormais ses plus belles interprétations et croiserons ce certain regard.

Nous perdons un acteur français. pic.twitter.com/pAi7Do3FIU

