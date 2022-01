Doc – Nelle tue mani 2 con Luca Argentero: trama e anticipazioni della seconda puntata

Serie TV - Fiction

Giovedì 20 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:30 circa torna su Rai1 Doc – Nelle tue mani 2. La seconda stagione del medical drama è arrivata per raccontare nuovamente le vicissitudini del dottor Andrea Fanti, interpretato dall’apprezzatissimo Luca Argentero, immergendo i telespettatori in un clima molto attinente con la realtà che stiamo vivendo in questo periodo. La storia ha saputo però subito voltare pagina oltre il Covid e andare verso quella normalità che continuerà nei nuovi episodi in onda questa sera. Scopri la trama e le anticipazioni degli episodi di Doc – Nelle tue mani 2 in onda oggi su Rai1.

Doc – Nelle tue mani 2: la seconda puntata in onda giovedì 20 gennaio

Doc – Nelle tue mani 2 continua ad andare in onda dopo l’esordio boom di settimana scorsa che lo ha imposto nuovamente come uno dei prodotti più apprezzati non solo della rete pubblica ma anche di tutta la televisione intera.

Per la gioia dei sui fan Luca Argentero è tornato così nuovamente protagonista del medical drama dei panni del Doc Andrea Fanti e continuerà a vestire i suoi panni anche nella seconda puntata di stagione in onda giovedì 20 gennaio 2022 ovviamente sempre su Rai1. A fare compagnia al pubblico nella prima serata di oggi i nuovi due episodi della seconda stagione dal titolo Sfide e Quello che sei.

Doc – Nelle tue mani 2: la trama dei due nuovi epidosi

Il primo episodio di serata ha il titolo di Sfide nel quale il clima nell’ospedale del nostro Doc non è dei migliori. L’inchiesta condotta da Caruso entra nel vivo ed inizia infatti a portare a galla i segreti della pandemia, con il Fanti che deve prendere una scelta difficile. Deve decidere cosa è disposto a fare per riavere il primariato e se ne vale la pena sostenere quei test che se dovessero andare male non gli farebbero mai più fare il medico.

Carolina legatasi molto a Riccardo durante l’emergenza capisce che da lui vorrebbe molto di più.

Quello che sei è il titolo del secondo episodio di serata nel quale Andrea si occupa di un caso che riguarda un giovane fenomeno del tennis. Proprio davanti a questo caso si chiederà se ne valga la pena smettere di essere l’amato Doc per diventare quello che più desidera ovvero primario. Carolina soffre nel vedere Riccardo molto vicino ad Alba mentre Enrico sembra finalmente essere riuscito a fidarsi di qualcuno con il quale ha intrapreso una relazione.