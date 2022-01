Federica Pellegrini e Matteo Giunta matrimonio rinviato, la campionessa spiega le motivazioni della scelta

Gossip

Federica Pellegrini è pronta a intrattenere nuovamente il pubblico televisivo con la nuova edizione di Italia’s Got Talent La campionessa di nuovo, infatti, veste un’altra volta il ruolo di giurata della fortunata trasmissione televisiva, insieme a Mara Maionchi, Frank Matano e la new entry Elio.

I successi televisivi si accompagnano al ritiro dal mondo del nuovo, dopo anni di grandi soddisfazioni. Infatti, Federica Pellegrini ha annunciato di lasciare le competizioni sportive dopo la sua ultima finale alle Olimpiadi di Tokyo 2020. In seguito, però, la nuotatrice ha voluto condividere un’altra notizia.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono usciti allo scoperto come coppia e hanno deciso di sposarsi. Il matrimonio, però, è stato rimandato al 2023, come raccontato dalla nuotatrice al magazine Oggi e riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sposeranno nel 2023

Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno deciso di sposarsi. Le nozze, programmate per il 2022 sono, però, state adesso rinviate. Nessuna crisi in vista, si tratta solo di voler realizzare il sogno della campionessa: “Abbiamo deciso che è meglio rinviare all’anno prossimo. Il mio sogno è celebrare il matrimonio in primavera e non ci sono proprio le condizioni per riuscirci, nel 2022“.

Federica Pellegrini ha ammesso di voler rinviare il matrimonio, anche a causa del persistere della pandemia dovuta alla diffusione del Covid-19: “Ci si sposa una volta sola e vorrei che accadesse in un contesto più sereno, fuori dal tunnel dell’epidemia“.

L’amore tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta è nato durante gli allenamenti: “È stato a lungo esclusivamente il mio coach.

La storia è nata tre anni fa. Magnini? Non è un argomento di cui valga la pena parlare“.

La romantica proposta di matrimonio tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Federica Pellegrini ha rivelato, dopo il suo ritiro, di essere fidanzata con l’allenatore Matteo Giunta.

La campionessa starebbe anche pensando a mettere su famiglia con il compagno. Per suggellare quest’unione i due hanno deciso di sposarsi.

La proposta di matrimonio di Matteo Giunta a Federica Pellegrini, rigorosamente in ginocchio, è stata immortalata con un dolce scatto e condivisa con i followers della coppia.

La didascalia scelta dalla campionessa è molto romantica: “Io e te e tutto il mondo fuori“.