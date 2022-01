Alessia Marcuzzi e il rientro in Tv. La conduttrice tornerà a Mediaset? La risposta su Instagram

TV e Spettacolo

Alessia Marcuzzi smentisce il suo ritorno in Mediaset ora ma non chiude le porte alla televisione, il suo ritorno ci sarà al momento giusto.

Alessia Marcuzzi ha risposto a chi le chiedeva, negli ultimi tempi, di un suo possibile ritorno in Televisione. La frizzante conduttrice ha deciso di intervenire pubblicamente, tramite Instagram, per chiarire qual è la sua attuale posizione su un possibile ritorno televisivo dopo il suo volontario allontanamento avvenuto qualche mese fa per inseguire altre strade ed altri progetti.

La Marcuzzi ha espresso le sue intenzioni sul presente e futuro televisivo, lasciando la porta aperta a progetti tv che arriveranno da Mediaset o magari dalla Rai, vista l’ipotesi di un suo affiancamento ad Amadeus al Festival di Sanremo.

Alessia Marcuzzi e il ritorno a Mediaset. L’indiscrezione di Dagospia

È arrivata ai follower la risposta alla domanda che stanno frequentemente facendo su un suo ritorno in tv di Alessia Marcuzzi. In questi giorni è infatti rispuntato il suo nome per la conduzione di alcuni programmi di Mediaset e non solo. Secondo le indiscrezioni lanciate da Dagospia, la Marcuzzi sarebbe dovuta tornare in Mediaset dopo l’addio di 6 mesi voluto proprio dalla nota conduttrice: “Perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi avevano proposto” aveva dichiarato in un post su Instagram.

La trattativa in corso, portata avanti dal suo manager Beppe Caschetto l’avrebbe riportata, secondo Dagospia, alla conduzione de Le Iene e di altri progetti Mediaset.

Alessia Marcuzzi risponde ai follower: “Tornerò quando sarò pronta”

Sembra che per il momento non la rivedremo in alcun programma televisivo. La Marcuzzi rispondendo tramite Instagram, ha smentito infatti le indiscrezioni circolate in questi giorno su un suo possibile ritorno televisivo.

Nella sua Stories Alessia lo scrive chiaramente, dopo averlo già ripetuto di recente: “Il mio pensiero non è cambiato. Sto bene dove sto (Non sempre in bagno eh)”– aggiunge ironicamente la conduttrice che contraccambia l’affetto dei follower- : “Mancante sempre tanto”.

Dalla sua voce si sente poi la sua decisione in merito al suo ritorno: “Tornerò quando sarò pronta”.

Forse, rivedremo Alessia al timone di alcuni programmi di punta di Mediaset, come Le Iene o L’Isola dei Famosi, ma non per il momento. Per adesso Alessia continua a dedicarsi ai suoi brand e alla sua famiglia. Tornerà in tv quando se la sentirà e magari sarà più carica che mai.