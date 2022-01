Alessia Marcuzzi vicina al ritorno in Mediaset? Dove potremmo rivedere l’amata conduttrice televisiva

TV e Spettacolo

Alessia Marcuzzi intrattiene da molti anni il pubblico televisivo italiano con programmi di successo. Al timone, in passato, dell’Isola dei Famosi e del Grande Fratello, la conduttrice romana ha portato la sua ironia anche nello studio televisivo de Le Iene. Anche quando è lontana dalla ribalta, Alessia Marcuzzi coinvolge i suoi followers con post virali e foto roventi, postate sul suo account Instagram.

La conduttrice televisiva ha deciso d’interrompere il rapporto professionale con Mediaset, dopo anni di collaborazione. Molti indiscrezioni la volevano vicina alla Rai, ma, adesso, un nuovo rumor ha preso piede con insistenza.

Sembra che Alessia Marcuzzi sia pronta a tornare a Mediaset. A lanciare la bomba è stato Dagospia.

Alessia Marcuzzi dall’addio a Mediaset al ritorno

Alessia Marcuzzi ha annunciato di voler dividere la sua strada professionale da Mediaset lo scorso giugno. La conduttrice televisiva ha comunicato la sua decisione attraverso un post condiviso su Instagram: “Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi avevano proposto“.

Una decisione sofferta che Alessia Marcuzzi ha raccontato di aver preso dopo una profonda riflessione.

Piersilvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset si era augurato un veloce ritorno dell’artista: “Lei ha detto ‘Devo capire chi sono’, speriamo lo capisca in fretta in modo da tornare da noi”.

Ma, dopo l’addio il nome di Alessia Marcuzzi è stato avvicinato dalle indiscrezioni a vari programmi Rai, tra cui anche il Festival di Sanremo.

Adesso, invece, sembra che il ritorno sia vicino.

Alessia Marcuzzi di nuovo a Mediaset a Le Iene

Secondo Dagospia Mediaset sarebbe vicina dal chiudere un nuovo accordo con Alessia Marcuzzi: “Clamoroso dietrofont di Alessia Marcuzzi: torna a Mediaset, sei mesi dopo l’addio“.

L’ironica conduttrice televisiva ritornerebbe, quindi, a lavorare per l’azienda televisiva dopo un addio di circa sei mesi. Le indiscrezioni rivelano inoltre che la conduttrice sarebbe pronta a riprendere il timone de Le Iene. Ma per lei sarebbero in cantiere anche dei nuovi programmi televisivi.