C’è posta per te, Maria De Filippi conduce il terzo appuntamento: gli ospiti della puntata

Una nuova serata piena di emozioni e di storie toccanti è pronta ad andare in scena su Canale5 sabato 22 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:30. Maria De Filippi torna in prima serata sulla sua rete preferita per condurre dallo studio un nuovo appuntamento di C’è posta per te che continuerà a raccontare i sentimenti, le emozioni, gli addii, i sorrisi e le sorprese fatte dai grandi ospiti alla gente comune che le affida le loro toccanti storie alla conduttrice. Ecco quello che vedremo questa sera su Canale5 a partire dalle ore 21:30 e chi saranno i due attesi ospiti della terza puntata che si presteranno per delle toccanti sorprese.

C’è posta per te: la terza puntata della 25esima edizione

Sabato 22 gennaio 2022 torna in onda in prima serata su Canale 5 la storica C’è posta per te, il people show più apprezzato della televisione italiana che accompagna il pubblico della rete da ormai 22 anni fa. Maria De Filippi torna al centro dello studio per un nuovo appuntamento della 25esima edizione del programma come sempre pronto ad offrire al pubblico delle nuove storie piene di emozioni e trasporto.

Storie di addii o di gioia, di lunghi amori che finiscono per poi tornare dopo tanto tempo, di ricongiungimenti ormai insperati tra persone che si sono volute tanto bene oppure i tanto attesi simpatici aneddoti dei curiosi anziani che popolano il programma.

C’è posta per te: gli ospiti della terza puntata

Il terzo appuntamento della 25esima edizione offrirà al pubblico una puntata imperdibile che si impreziosirà della presenza di due attesissimi superospiti. A prendere parte a C’è posta per te graditi ospiti della conduttrice Maria De Filippi ci saranno in studio l’apprezzato attore Luca Argentero, ormai un volto amato del programma grazie alle sue frequenti partecipazioni, ed il Pallone d’Oro ed osannato campione di calcio italiano Roberto Baggio.