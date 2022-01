Consegna 1.000 giocattoli ai bambini colpiti dalla tragedia: il gesto dell’uomo partito con un piccolo aereo

Good News

Tra il 10 e l’11 dicembre una serie di tornado ha devastato diversi stati del Midwest e del Southeast, causando 90 morti e oltre 100 feriti, mai così tanti nel mese di dicembre. Lo stato più colpito è il Kentucky che conta 75 vittime: a Mayfield, un comune di 10mila abitanti, la distruzione è stata quasi totale. Nel dolore e la tragedia, emerge però una storia di cuore: un uomo ha deciso di volare dal Michigan e distribuire oltre 1.000 giocattoli ai bambini che avevano appena perso tutto.

Tornado negli USA, una spedizione di giocattoli dal Michigan

L’altruismo di Timothy Baise, l’uomo protagonista di questa vicenda, non era nuovo.

Presidente di Homeless Angels, organizzazione non profit a Lansing nel Michigan che aiuta i più bisognosi con raccolte fondi, è conosciuto e ammirato per la sua benevolenza, secondo quanto riportato dalle fonti estere. La sua storia, raccontata da numerose testate americane, inizia quando Baise contatta il gestore dell’aeroporto di Mayfield, informandosi su cosa avrebbe potuto fare per dare una mano. Quando gli è stato chiesto di portare dei giocattoli è rimasto stupito. Intervistato dall’agenzia di stampa UpNorthLive, l’uomo ha espresso il suo iniziale stupore: “Non aveva idea di chi fossi o cosa stessimo facendo in quel momento e ha detto giocattoli”.

Un aereo pieno di giocattoli per i bambini colpiti dai tornado

Timothy non ci ha pensato e dopo aver accettato si è subito messo all’opera. “Tutto quello che potevo dire è ‘Ci sarò domani’“, ha detto nell’intervista. Poi ha aggiunto: “Ci sono centinaia di case che sono state appena distrutte. Non c’è modo che queste famiglie possano ottenere qualcosa per questi bambini”. Racconta ch inoltre che aveva la pelle d’oca, “quasi non riuscivo a respirare” pensando al fatto che centinaia e migliaia di bambini fossero rimasti senza niente, giochi inclusi.

Insieme al copilota Eric Nuffer, due giorni dopo i devastanti tornado, è partito quindi con un piccolo aereo dall’aeroporto di Traverse City, in Michigan, fino a Howell, per ritirare i giocattoli raccolti alcuni giorni prima.

Una volta caricato l’aereo con 1.000 giocattoli, ha raggiunto Mayfield, un viaggio di oltre 900 km.

L’impegno di Timothy non si limita a questo viaggio. La Homeless Angels ha infatti collaborato con Un’organizzazione per i veterani disabili, inviando in Kentucky un carico con beni di prima necessità. La pagina Facebook dell’associazione ha condiviso anche le foto dell’aereo carico di giocattoli: “Grazie a tutti coloro che l’hanno reso possibile” hanno scritto.

È possibile vedere la stiva del piccolo veivolo stracolma di giocattoli: semplici oggetti, in grado però di ridare un sorriso ai bambini e alle famiglie colpite dal disastro.