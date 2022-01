Coronavirus, ultime notizie 21 gennaio 2022: le regioni che passano di colore e il nuovo Dpcm in arrivo

Cronaca Italia

Sta per terminare un’altra settimana, e come ogni venerdì, il monitoraggio settimanale decreterà il possibile passaggio di colore in alcune regioni. Ma non solo, nella lotta al covid quella di oggi 21 gennaio 2022 è una giornata importante: il premier Draghi dovrà firmare un nuovo Dpcm con la lista dei negozi dove non sarà obbligatorio avere il green pass base dall’1 febbraio.

Green pass e attività esenti: previsti controlli a campione anche dove non serve il certificato – ore 8.42

Il Dpcm con la lista di negozi e attività che sono accessibili senza Green pass verrà firmato nelle prossime ore, ma già filtrano le prime indiscrezioni sulla bozza.

Le nuove misure entreranno in vigore dal prossimo 1° febbraio 2022, una nuova mossa per arginare la pandemia e la variante Omicron. Nel piano del Governo, l’effettuazione di controlli a campione anche dove il certificato verde non serve. Stando quindi alle prime informazioni senza certificazione verde si potrà andare a fare la spesa, in farmacia, parafarmacia, strutture veterinarie, benzinai, esercizi commerciali che vendono combustibile per uso domestico e per il riscaldamento, negozi di ottica e ortopedici. In aggiunta a questi luoghi, senza Green pass si potrà denunciare un reato o recarsi in tribunale per esigenze di giustizia e per tutte le attività urgenti legate alla tutela dei minori.

Tutte le informazioni sul prossimo Dpcm e le regole che entreranno in vigore.

Covid e cambio di colore: quali regioni rischiano il passaggio di colore – ore 00.21

A rischio zona arancione ci sarebbero già 5 regioni: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Sicilia e Lazio. Bisognerà attendere ancora i dati in arrivo dalla camera di monitoraggio dell’Iss e poi la firma del ministro Speranza. Come si era già detto negli scorsi giorni, la Valle d’Aosta era stata a un passo dalla zona rossa, che ad un certo punto è parsa scongiurata.

Il presidente Erik Lavevaz ha detto all’Adnkronos che i dati “collocherebbero la Valle d’Aosta in zona gialla, allontanando il pericolo di finire in zona rossa”. E ancora: “Il passaggio in arancione, legato a pochi casi, ha causato un grave danno d’immagine alla Regione: questo in una stagione cruciale per noi e per tutto il settore del turismo invernale, che ha messo in campo un grande lavoro di preparazione e grandi attenzioni. Questo altalenare di situazioni, legato ai piccoli numeri della nostra Regione, è un segno di come sia necessario rivedere nel complesso il sistema delle regole e andare verso un superamento delle zone di rischio come inteso finora“, ha aggiunto.