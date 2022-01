Francesco Gabbani alla conduzione di Ci vuole un fiore: le voci sul primo programma del cantante

Programmi TV

Continuano i rumors che vedono coinvolto il cantante Francesco Gabbani sulla sua prima conduzione di un programma che dovrebbe andare in onda in prima serata su Rai1. Le ultime indiscrezioni in merito.

Francesco Gabbani torna con prepotenza all’attenzione degli amanti della televisione per l’intensificarsi delle voci riguardo la conduzione del suo primo varietà. Svariato tempo si era già parlato dei primi rumors sullo show tutto suo che il cantante avrebbe potuto condurre su Rai1, ed ora a distanza di qualche tempo dopo dobbiamo darvi conto delle nuove indiscrezioni a riguardo. Stando alle indiscrezioni che circolano in rete, il vincitore del Festival di Sanremo del 2017 con il tormentone dal titolo di Occidentali’s Karma sarebbe pronto a condurre il programma dal titolo di Ci vuole un fiore.

Il nuovo varietà della televisione pubblica, il primo di Gabbani come conduttore, dovrebbe arrivare in primavera su Rai1. Scopriamo qualcosa in più sul prossimo progetto televisivo del cantante.

Francesco Gabbani presenta Ci vuole un fiore: cosa vedremo su Rai1

Francesco Gabbani sarebbe pronto a debuttare nelle vesti di conduttore di uno show tutto suo sulla televisione pubblica. Pare proprio che le intenzioni manifestate dalla Rai qualche tempo fa intorno alla possibilità di affidargli un varietà cucito su misura possano essere confermare. A riportarlo è TvBlog.it che ci racconta qualche particolare sul progetto che sta prendendo forma per il cantante.

Si dovrebbe chiamare Ci vuole un fiore il varietà che l’autore di Occidentali’s Karma dovrebbe presentare la prossima primavera. Uno show incentrato su dei temi ecologisti che metterebbe al centro dell’attenzione i quattro elementi di terra, aria, acqua e fuoco in due puntate ricche di comicità, ospiti ed ovviamente tanta musica.

L’obiettivo della rete pare essere quello di voler sensibilizzare i propri telespettatori sui temi legati all’ambiente ed al rispetto di esso presentati con la chiave del sempre apprezzato varietà.

Ci vuole un fiore: quando dovrebbe andare in onda

Stando sempre alle indiscrezioni rilanciate dal portale il programma troverebbe spazio nella prima serata del venerdì di Rai1.

In particolare Francesco Gabbani e Ci vuole un fiore si starebbero preparando per il debutto da effettuare dopo la messa in onda della terza edizione de Il Cantante Mascherato che dovrebbe terminare a primavera iniziata.