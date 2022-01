Raoul Bova, Luca Argentero e Lino Guanciale al Festival di Sanremo 2022: gli attori forse super-ospiti

Programmi TV

Ogni giorno che passa e che ci avvicina sempre di più alla 72esima edizione del Festival di Sanremo è ricco di indiscrezioni e notizie su quello che Amadeus sta preparando per stupire il pubblico di Rai1. L’onnipresente conduttore di Soliti Ignoti in questi giorni si è preso uno spazio quasi fisso durante il Tg1 della sera per anticipare al pubblico le sorprese che arriveranno sul palco in termini di cover da ascoltare nella serata dedicata o di ospiti che parteciperanno all’attesissimo evento. E quando non è lo stesso presentatore del Festival a darci le notizie ufficiali ci pensano direttamente le indiscrezioni ad aggiungere altra carne al fuoco all’immensa messa in scena dei primi 5 giorni del mese di febbraio.

Nelle ultime ore sta infatti rimbalzando una succosa notizia che vedrebbe la partecipazione alle serate del Festival di tre amati attori delle fiction di Rai1.

Festival di Sanremo 2022: in arrivo altri ospiti

Sembra proprio che la prossima edizione del Festival si possa impreziosire con l’arrivo di nuovi e non ancora annunciati ospiti. Nei giorni in cui Amadeus sta via via svelando ospiti e canzoni della 72esima edizione della kermesse c’è anche spazio per alcune gradite indiscrezioni che vorrebbero lanciare la partecipazione di tre amatissimi attori delle fiction di Rai1.

I nomi dei 3 attori “di Amadeus”

A lanciare la bomba ci ha pensato una indiscrezione del giornale Leggo che ha riportato la partecipazione di Raoul Bova, Luca Argentero e Lino Guanciale in tre distinte serate del Festival. Il primo dovrebbe prendere parte alla serata di martedì 1 febbraio e dovrebbe chiacchierare con Amadeus del suo nuovo ed imminente impegno televisivo in Don Matteo.

Argentero arriverebbe invece nella seconda serata della gara per parlare della sua ultima fatica televisiva di Doc – Nelle tue mani 2 che lo ha riportato su Rai1 con degli straordinari ascolti con la continuazione delle trame del medical drama più amato della televisione.

A concludere il trittico di amati attori ci sarebbe poi la presenza di Lino Guanciale nella serata dedicata alle cover per parlare con Amadeus dei suoi prossimi impegni lavorativi che lo vedranno impegnato sempre sulla rete pubblica.