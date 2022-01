Soleil Sorge e Manila Nazzaro litigano al Grande Fratello Vip, l’accusa in diretta: “Sono stata ferita”

Grande Fratello

L’amicizia tra Soleil Sorge, Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli ha iniziato a scricchiolare con l’ingresso di Delia Duran nella Casa del Grande Fratello Vip. L’ex Miss Italia e la cantante lirica si sono avvicinate alla neo-concorrente, suscitando il malcontento della Sorge che si è allontanata da loro. In diretta va in scena un duro scontro tra Manila e Soleil, che si è definita “ferita” dall’atteggiamento della coinquilina.

Soleil e Manila ai ferri corti: scontro al vetriolo nella Casa

L’ingresso di Delia Duran nella Casa del Grande Fratello Vip ha messo a dura prova il profondo legame di amicizia instaurato tra 3 concorrenti: Soleil Sorge, Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli.

Nella scorsa puntata il loro rapporto ha scricchiolato parecchio, con un confronto al vetriolo tra Manila e Soleil che ha gettato più di un’ombra sulla loro amicizia. L’ex Miss Italia, in particolare, si sarebbe distaccata dalla ex corteggiatrice di Uomini e donne per avvicinarsi a Delia e accoglierla nella Casa. E anche la cantante lirica ha comunque voluto dare il benvenuto alla modella, fatto che ha suscitato il malcontento di Soleil.

Questa sera, in puntata, arriva la resa dei conti per un trio agguerritissimo e tutto al femminile.

La Sorge si è detta ferita dal comportamento di Manila: “Non è mai stata lei, fa comodo a loro girare le cose contro di me. In realtà io sono stata ferita dal fatto che Manila, in un mio momento in cui stavo male, passava tempo vicino a Delia e non vicino a me. Io mi aspettavo che venisse da me per parlare, e non è stato fatto. Un’amica vera è la prima che ti viene a parlare e non ti parla alle spalle, soprattutto con un gruppetto che non vede l’ora di gettarmi fango addosso“.

Accuse reciproche tra Soleil e Manila, la lite

Manila Nazzaro replica alle accuse di Soleil: “Soleil voglio che sia sincera: io l’ho cercata nei giorni che è arrivata Delia.

Non sono una ragazzina, sono una donna e ho dei principi che trasmetto ai miei figli“. Interviene anche Katia, che rivela come con Manila il rapporto sia rimasto intatto e attacca la Sorge: “La frattura non c’è, mi dispiace moltissimo che lei se la prenda con Manila perché non è il caso. Io me la sono presa con lei perché io ero gelosa di Manila, mica Delia“.

Alla Nazzaro viene rivolta l’accusa di non aver a sufficienza supportato Soleil nei momenti di crisi, dopo l’ingresso di Delia nella Casa. L’ex Miss spiega: “Se Delia dorme con me e ogni tanto le chiedo ‘come stai?’ non vuol dire che non voglio più bene a Soleil.

Per 4 giorni ho cercato Soleil“. Il suo dietrofront sul rapporto con Soleil viene spiegato anche da Lulù Selassié, che accusa Soleil di aver usato la doppia faccia con Manila: “Appena ha avuto l’occasione, ha fatto passare Manila come una falsa amica, quando invece non ha fatto nulla di male. Ha accolto una persona in Casa che ha sofferto per tanti mesi, quindi per me questa donna ha sofferto realmente e lei ha fatto bene ad accoglierla e farla sentire a suo agio qua dentro“. Manila ammette di non essersi sentita usata da Soleil, ma è chiaro che il rapporto si sia irrimediabilmente incrinato.