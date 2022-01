The Voice Senior: Antonella Clerici conduce la finalissima. Superospite di puntata Riccardo Cocciante

Programmi TV

21 Gennaio 2022, 17:09

The Voice Senior va in onda con il suo ultimo appuntamento. Su Rai1 venerdì 21 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:30 circa si tiene la finale del talent per voci over 60 con un superospite d'eccezione: in studio arriva Riccardo Cocciante.