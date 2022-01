Verissimo ospiti anticipazioni: da C’è posta per te a Verissimo, chi vedremo da Silvia Toffanin

Programmi TV

Verissimo torna in onda su Canale5 per il suo consueto doppio appuntamento ricco di ospiti. Scopri tutti i personaggi che arriveranno in studio da Silvia Toffanin per raccontarsi al pubblico collegato da casa.

Silvia Toffanin ritorna a prendere posto al centro dello studio di Verissimo per la conduzione del consueto doppio appuntamento settimanale. La trasmissione va in onda su Canale 5 come sempre nel fine settimana nelle due puntate di sabato 22 e domenica 23 gennaio 2022 a partire dalle ore 16:30. Il pubblico del programma potrà godersi i racconti di vita degli ospiti della trasmissione che raggiungeranno in studio la brava conduttrice. Tutti i nomi degli ospiti che saranno presenti in trasmissione per le interviste della conduttrice nelle due puntate di questa settimana che vanno in onda il 22 ed il 23 gennaio 2022.

Gli ospiti di Verissimo nella puntata di sabato 22 gennaio

Verissimo torna in onda su Canale5 con la capace dell’amata Silvia Toffanin nell’appuntamento di sabato 22 gennaio 2022. Il doppio appuntamento con la trasmissione prende il via sabato alle ore 16.30 ovviamente su Canale 5 ed anche in streaming in contemporanea sulla piattaforma di Mediaset Infinity e sull’applicazione apposita.

Ospiti della prima puntata di sabato ci saranno l’attore italiano Alessio Boni, l’attrice Giuliana De Sio, l’attrice, conduttrice televisiva ed ex modella Francesca Cavallin, ed anche Irma Testa la pugile italiana della categoria dei pesi leggeri che ha conquistato la medaglia di bronzo ai Giochi di Tokyo 2020.

Per il secondo sabato consecutivo torna poi la speciale rubrica di Verissimo dedicata alle storie ed ai protagonisti di C’è posta per te.

Gli ospiti di Verissimo nella puntata di domenica 23 gennaio

Il secondo appuntamento settimanale con la trasmissione va in onda domenica 23 gennaio 2022 a partire sempre dalle ore 16:30 in studio arriverà Carmen Russo, la ballerina e showgirl recentemente uscita dalla casa del Grande Fratello Vip6.

Tornerà in studio per salutare Silvia Toffanin ed il suo pubblico anche l’attrice Claudia Gerini, l’amatissima coppia formata da Aldo Montano e Olga Plachina, il parrucchiere delle starlette italiane Federico Fashion Style ed anche Carolina Marconi ed il fidanzato Alessandro Tulli che si racconteranno come mai avvenuto prima.