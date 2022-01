A C’è posta per te una figlia prova a fare pace col padre, Maria De Filippi costretta a lasciare lo studio

Programmi TV

Carmen ha chiamato a C'è Posta per te il padre Luigi per ricucire il loro rapporto. Maria De Filippi è riuscita a convincerlo ad aprire la busta, dopo avergli parlato in privato.

A C’è posta per te, nella puntata del 22 gennaio, sono state tante le emozioni. La prima storia raccontata è stata quella di Andrea e Stefania, un amore coniugale molto profondo che è andato oltre il problema della disabilità. Dopo l’amore di coppia è stato raccontato un altro tipo di amore, quello genitoriale.

Carmen ha inviato la speciale missiva al padre Luigi attraverso C’è Posta per te. I due non avevano rapporti da anni, ma, grazie all’intercessione di Maria De Filippi, la relazione è stata ricucita.

La storia di Carmen e del padre Luigi a C’è Posta per te

Carmen ha deciso di chiamare a C’è Posta per te il padre Luigi, insieme al fidanzato Valentino.

Il rapporto con l’amato padre si è interrotto da anni in malo modo: “Questa è la storia di una figlia, facciamo entrare Carmen e Valentino… Suo padre non la vuole vedere, non la vuole sentire da tre anni… Cambiato numero di cellulare… Mio papà dice in giro che ha solo un figlio… Sarebbe il caso che io e mia sorella cambiassimo cognome“.

La ragazza ha raccontato il difficile periodo della separazione dei suoi genitori: “Si separa da mia mamma quando io avevo 11 anni… Io e mia sorella eravamo sempre in mezzo”. Luigi ha, poi, ritrovato l’amore con Nunzia, che Carmen non vede di buon occhio: “Nunzia convince papà a non rispondere più al telefono di mamma… Le spese di papà aumentano… I soldi non c’erano… Non dovevo permettermi di parlare così a Nunzia”.



Dopo una lite, Carmen e Luigi non si sono più parlati: “Scopro che papà ha cambiato numero di cellulare… Son passati tre anni”.

La lettera di Carmen al padre Luigi e alla matrigna Nunzia

Carmen ha provato a ricucire i rapporti con il padre Luigi a C’è Posta per te. La ragazza ha mandato la lettera anche alla sua nuova compagna Nunzia. L’obiettivo della missiva era diretto: “Ciao papà sono tre anni che non abbiamo più un rapporto… Vorrei ricostruire un rapporto con te, mi manchi tanto”.

Anche il fidanzato della ragazza, Valentino, ha voluto dire la sua: “A Carmen l’ho vista stare male, piangere molte volte”.

Carmen non è riuscita a proseguire per le lacrime: “Non sei più come prima… Io piango perché non lo posso vedere… Ragiono con la mia testa, forse prima no… Un bellissimo padre“.

Luigi apre la busta e incontra la figlia Carmen a C’è Posta per te

Luigi non ha reagito con gioia alla missiva della figlia Carmen, sottolineando tutte le mancanze della ragazza negli ultimi anni: “Tu hai sempre detto delle bugie… Dopo due anni si ricorda che ha un padre“.

Il padre ha rivelato anche di aver ricevuto una denuncia: “Mi mettevano ansia… Ho una denuncia penale“.

Maria De Filippi ha provato a mettere chiarezza nella situazione, uscendo anche fuori dallo studio televisivo per parlare con Luigi: “Non è troppo piccola lei per essere in mezzo a sta burrasca tra te e la mamma?… Ti metti sullo stesso piano di tua figlia pur avendo un’età diversa?“.

Dopo vari minuti di assenza, Maria De Filippi è rientrata e ha annunciato la buona notizia: “Apriamo la busta“.