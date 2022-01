Adriana Volpe contro Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip, l’accusa in diretta: “Cerchi sempre di sminuire”

Grande Fratello

Adriana Volpe risponde alle dichiarazioni rilasciate da Sonia Bruganelli in un'intervista e le lancia una stilettata in diretta: "Peccato che non hai l'ironia di tuo marito". Accesa lite nello studio del GF Vip.

Al Grande Fratello Vip proseguono le tensioni tra le due opinioniste di questa edizione: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Una recente intervista della moglie di Paolo Bonolis ha scatenato la reazione della conduttrice, che nella diretta di questa sera le lancia alcune accuse. In studio la tensione si taglia con il coltello e le due primedonne del reality arrivano allo scontro di fronte ad Alfonso Signorini.

Adriana Volpe risponde a Sonia Bruganelli: frecciatina in diretta

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli non si sono mai amate e, sin dall’inizio di questa edizione del Grande Fratello Vip, hanno spesso dato vita a battibecchi e frecciatine.

L’ultimo affondo è arrivato dalla moglie di Paolo Bonolis, intervistata dal settimanale di Alfonso Signorini Chi. Tra le righe dell’intervista la donna ha parlato anche del suo rapporto con la Volpe, la quale, a suo dire, la seguirebbe sempre in studio durante alcuni siparietti con gli autori. La risposta della conduttrice è arrivata, secca e pungente, attraverso una Instagram story: “Di grandi ci sono solo le bugie che dici e le libertà che ti prendi“.

Lo scontro a distanza si trasferisce questa sera in studio, con Alfonso Signorini che apre un capitolo sulla loro reciproca antipatia.

Prende subito parola Adriana Volpe che, rispondendo alle dichiarazioni fatte dalla collega nell’intervista, le lancia una serie di stilettate: “Io la seguo come una cagnolina, hai capito? Lei è la Marchesa del Grillo, può dire tutto quello che vuole senza pensare. Il problema è che non c’è solo questo, ma altre cose prima nell’intervista. Il tono è sempre questo: è la Marchesa del Grillo che tanto può dire quello che vuole. Il cognome è Bonolis, peccato che non hai l’ironia di tuo marito, che è tutt’altra cosa. Non ti ci avvicini proprio“.

Adriana Volpe contro Sonia Bruganelli: “Cerchi sempre di sminuire“

Sonia Bruganelli reagisce alle parole della collega: “Non scadere su questa cosa, non c’entra niente mio marito“.

Ma la Volpe torna a parlare di quell’intervista e di quanto affermato dalla Bruganelli: “Mi sembra di essere stata chiara. Si dà dell’impunita nell’articolo, dice che rifarebbe tutto quello che ha fatto.

Io ne prendo atto“. La moglie di Bonolis ritiene che il risentimento della conduttrice possa essere legato alla copertina concessale da Signorini: “Ma il problema è la copertina o tutto il resto? Mi vengono i dubbi, stiamo parlando di niente“.

La Bruganelli rilancia con un’accusa: “Adriana ha una doppia personalità: quando stava qui la settimana scorsa, le avevo anticipato questa cosa, perché ci scherzo sempre con lei, perché scherziamo e ci litighiamo il rapporto con l’autore. Ma è una barzelletta che va avanti da settimane“. La Volpe, ferma sulla propria posizione, riattacca: “Cerchi sempre di sminuire, non si fa così“. “Ma Adriana perdonami, ti sminuisci da sola” la contro-risposta. Un tira e molla continuo che ha suscitato l’interesse di Alfonso Signorini e di tutto il pubblico. Chiosa la questione, con fare quasi ironico, una battuta della Volpe rivolta alla Bruganelli: “Marchesa del Grillo, mi inchino a lei“.