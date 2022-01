Alessio Boni e la gioia di essere padre, a Verissimo l’attore confessa: “Una forma d’amore straordinaria”

Programmi TV

Alessio Boni racconta a Verissimo la gioia di essere diventato padre, nel giro di due anni, di due splendidi figli: Lorenzo e Riccardo. Ospite di Silvia Toffanin, l’attore si lascia andare a dolcissime dichiarazioni rivolte ai piccoli di casa e svela di voler regalare loro una sorellina. L’ipotesi di una terza gravidanza per la compagna Nina Verdelli è ancora remota, ma dalle parole dell’attore non appare così lontana.

Alessio Boni innamorato pazzo dei suoi figli: le rivelazioni a Verissimo

A Verissimo torna Alessio Boni, uno dei volti più amati del cinema e dello spettacolo italiano. Ospite oggi pomeriggio nel salotto di Silvia Toffanin, l’attore ripercorre questi ultimi due anni segnati dalle difficoltà legate all’emergenza pandemica e dalla gioia per aver ampliato la propria famiglia.

Nel 2020, assieme alla compagna Nina Verdelli, ha dato il benvenuto al primogenito Lorenzo, mentre lo scorso novembre è venuto al mondo Riccardo. Una doppia, immensa felicità per l’attore, che ai microfoni di Silvia Toffanin rivela: “È la gioia massima cui si può aspirare. Sono diventato padre a 53 anni ed è una gioia immensa, è una forma d’amore straordinaria“.

Alessio Boni racconta di essere tornato bambino giocando al fianco dei figli e riscoprendo la bellezza della semplicità e della naturalezza dei più piccoli: “Torni ludicamente a giocare e a fare quelle cose di cui non ti ricordavi.

Ti coinvolgono, ti portano dentro il loro immaginario, ti perdi con loro e giochi“.

Alessio Boni e l’ipotesi padre-tris: “Vorremmo avere una figlia“

Alessio Boni ricorda i momenti in cui nacquero Lorenzo e Riccardo, quando in sala parto vide entrambi per la prima volta: “Ricordo quando ero in sala parto.

Quando ha aperto gli occhi, lì ho capito cos’è l’infinito, l’immortalità. Perché tu puoi anche andartene, ma lui rimane.

Passi il testimone“.

Innamoratissimo della compagna Nina Verdelli, l’attore svela a Silvia Toffanin un piccolo desiderio che coltiva nel suo cuore: “Stiamo pensando al terzo, perché vorremmo avere una figlia. Vorrei darle il nome di mia nonna, Maddalena, che è stata un punto di riferimento“. L’ipotesi dell’arrivo di un terzo bebè non è da escludere, sebbene al momento una terza gravidanza non sia contemplabile nei progetti futuri della coppia.