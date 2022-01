Alex Belli lascia Delia Duran? La frase che fa pensare che sia finito l’amore tra i due vip del Grande Fratello

Grande Fratello

Non è ancora finita l’epopea Belli-Sorge-Duran e certo non sembra accennare a frenarsi proprio adesso che Delia Duran è entrata nella Casa e si trova al fianco dell’acerrima “nemica”, Soleil Sorge, chiacchierato presunta flirt del marito Alex Belli.

Alex belli e l’aereo sulla Casa: il dramma dei Solex

Già durante la diretta televisiva di ieri sera si intuiva che ci fosse una qual certa maretta tra Alex Belli e Delia Duran. La miccia che ha fatto esplodere la bomba è stato un aereo che è stato fatto volare (e commissionato da alcuni fan) sopra la Casa, con la scritta “Solex it’s real, always connected”.

Questo semplice gesto avrebbe fatto crollare Delia all’interno della Casa, come lei stessa ha poi spiegato durante la puntata serale ad Alfonso Signorini: “Se voglio lasciare Alex? Sono in una fase confusionale. Devo capire, devo guardarlo negli occhi perché non ce la faccio più. Non voglio continuare questa pagliacciata che mi fa del male. Voglio vederlo in faccia e capire cosa vuole lui. Non posso essere io a continuare a perdonarlo, ad andare avanti senza il suo appoggio. Se è un uomo vero, deve venire a parlarmi guardandomi in faccia, perché io sono stufa”. Ad aggiungere astio tra Belli e la Duran è stato poi il resoconto della reazione di Belli all’aereo, palesata con un tweet: “Thx di cuore a tutti i #solex, veramente mi fate sciogliere come un calippo al Sole”.

Alex Belli: “Non fare Santa Maria Goretti”

Il confronto tra i due, avvenuto in passerella, non ha portato a un chiarimento, anzi. Alex Belli ha chiuso la conversazione dicendo: “Io ho scelto te. Non fare Santa Maria Goretti. Vuoi calpestare il nostro anello, simbolo del nostro amore e della nostra libertà. Se io ho un’amicizia con Sole è un’altra cosa e lei lo sa. Io ti ho chiesto perdono perché so che erano immagini forti.

Ma quello che siamo noi, è un rapporto libero”.

Oggi, arriva un’altra dichiarazione che sembra mettere il punto alla storia di Alex Belli e Delia Duran: “Amore mio mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me.

So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme x conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito del tue parole Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola”.

Il tweet di Alex Belli

Anche su Instagram, ormai 4 giorni fa, si leggevano frasi alquanto criptiche: a corollario di un video che ritrae Delia Duran ed Alex Belli insieme e felici, belli dichiarava il suo amore alla compagna ma, al contempo, metteva emoticon di cuori spezzati e scriveva: “A oggi vi dico che non ho mai, mai avuto dubbi sul nostro Amore, ma amarsi vuol dire anche lasciare liberi, e forse è questo che ci teneva uniti in modo Indissolubile… pertanto Amore mio ascolta il tuo e si libera di pensare e fare le tue scelte e io ti seguirò nel Bene e nel Male!!”.