Cattivissimo me 2: sabato 22 gennaio va in onda su Italia1 il secondo film della divertente saga

Va in onda la seconda avventura del supercattivo Gru in compagnia degli amati Minions e delle tre simpaticissime bimbe che ha adottato. Scopri le curiosità della pellicola di animazione dal titolo di Cattivissimo me 2.

La proposta di Italia1 per la prima serata di sabato 22 gennaio 2022 è il secondo film della famosa serie per tutta la famiglia. La pellicola d’animazione dal titolo Cattivissimo me 2 torna l’allegra famigliola del cattivone dal cuore d’oro Gru Felonius che in compagnia delle sue tre figlie adottive Margo, Edith e Agnes si imbatterà in una nuova appassionante avventura. Il personaggio un tempo temuto da tutta la città è ormai un padre amorevole soggiogato dalle simpatiche figliolette ma dovrà tornare in pista per mettersi sulle tracce del colpevole della creazione di uno strano fluido in grado di trasformare ogni essere vivente in una grandissima bestia viola.

Tutto quello che c’è da sapere sulla pellicola in onda su Italia1 sabato 22 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:20 circa.

Cattivissimo me 2: le curiosità della pellicola d’animazione

Cattivissimo me 2 (dal titolo in lingua originale di Despicable Me 2) è un film del 2013 diretto dalla coppia d’oro dei film di animazione formata dai registi Pierre Coffin e Chris Renaud, gli stessi animatori e registi che hanno curato il primo capitolo della saga dal titolo di Cattivissimo me.

Anche questa pellicola fu osannata sia dal pubblico che dalla critica che addirittura lo nominò in due categorie degli Oscar del 2014 per il miglior film di animazione e quella per la migliore canzone, quella Happy di Pharrell Williams che fu un vero e proprio successo planetario.

Nella versione italiana del doppiaggio il cast conferma la presenza del protagonista che presenta la voce di Max Giusti ed al suo fianco arrivano la cantante Arisa a dare la voce a Lucy Wilde e Nerì Marcorè a prestare la sua al personaggio di Eduardo conosciuto anche come il misterioso El Macho.

Cattivissimo me 2: la trama del film

Gru è diventato ormai un padre di famiglia che si prende cura delle sue tre figliolette adottive Margo, Edith e Agnes ma come si sa il passato di certo non fatica a ritornare.

Un giorno infatti si mette sulle sue tracce l’agente della A.V.L. di nome Lucy Wilde con il compito di catturarlo e farsi aiutare in una importante indagine da portare a termine.

L’agente cerca l’aiuto di Gru, esperto ex cattivone, per capire chi ci sia dietro l’invenzione di uno strano liquido che trasforma chi viene a contatto con esso in una bestia raccapricciante di colore viola. Il duo con tanto di bambine al seguito partirà per scoprire cosa ci sia dietro questa orribile creazione e tra un inseguimento e delle curiose invenzioni arriveranno a formare una affiata famiglia in compagnia degli amati Minions.