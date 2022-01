Valeria Marini e Giacomo Urtis eliminati al Grande Fratello Vip: la coppia di concorrenti lascia la Casa

Grande Fratello

Lotta serratissima al televoto nel nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip. Nella puntata di questa sera uno dei concorrenti in nomination è costretto ad abbandonare in via definitiva la Casa di Cinecittà: in lizza ci sono Jessica Selassié, Davide Silvestri, Federica Calemme e il duo Valeria Marini/Giacomo Urtis. Ad incappare nell’eliminazione è proprio la coppia composta da Valeria e Giacomo.

Grande Fratello Vip, il gruppo di concorrenti in nomination

Al Grande Fratello Vip il gioco entra sempre più nel vivo e, a distanza di meno di due mesi dalla finalissima del 14 marzo, la rincorsa verso la vittoria promette sorprese e continui colpi di scena.

Nella puntata di questa sera è in arrivo un verdetto che costringe un altro concorrente all’eliminazione, in maniera definitiva, dalla Casa di Cinecittà. Jessica Selassié, Davide Silvestri, Federica Calemme e la coppia composta da Valeria Marini e Giacomo Urtis, che compongono un unico concorrente: questi sono i nomi a rischio eliminazione.

Jessica Selassié è ancora in gioco assieme alla sorella Lulù, mentre Clarissa, che assieme a loro ha composto il trio delle Princess di questa edizione, è stata eliminata diverse settimane fa. Davide Silvestri, che ha stretto un solido rapporto con il gruppo di Soleil Sorge e Katia Ricciarelli, si ritrova in nomination dopo diverse settimane.

A rischio anche Federica Calemme, neo-concorrente e già finita al televoto più volte: il pubblico, forse anche interessato al proseguimento del suo flirt con Gianmaria Antinolfi, ha però sempre voluto premiarla. Infine due nomi in uno: Valeria Marini e Giacomo Urtis, già finiti qualche volta nel tritacarne del televoto, potrebbero seriamente rischiare.

Giacomo e Valeria eliminati dal reality

I verdetti di serata vengono annunciati uno dopo l’altro, arrivando subito al nome dell’eliminato di serata.

Il primo concorrente a salvarsi è Davide Silvestri, cui hanno fatto seguito Federica Calemme e, all’ultimo respiro, Jessica Selassié. A dover dunque abbandonare in via definitiva la Casa del Grande Fratello Vip è la coppia “stellare” composta da Valeria Marini e Giacomo Urtis.

La coppia è così costretta ai saluti e, dopo aver baciato ed abbracciato per l’ultima volta i loro coinquilini, escono dalla Porta Rossa.