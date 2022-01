A C’è posta per te Rosi incita il padre: “Devi rendere onore a questo presente”. Le parole di Roberto Baggio

Programmi TV

La terza puntata dell’edizione 2022 di C’è posta per te ha raccontato tante storie toccanti. Andrea ha fatto una sorpresa alla moglie Stefania, con la complicità di Luca Argentero. Il marito, diventato disabile dopo un incidente in bicicletta, ha voluto ringraziare in questo modo speciale la sua compagna di vita.

Ma anche Rosi ha chiamato C’è posta per te per un particolare ringraziamento. Il padre Agazio è stato il destinatario della busta. Ad aiutarla nella sorpresa Roberto Baggio.

La storia della famiglia di Rosi a C’è posta per te

Rosi ha raccontato la sua storia a C’è posta per te, nella puntata del 22 gennaio.

Quando è ancora piccola comincia il calvario della madre, affetta da sclerosi multipla: “Avevo 5 anni, mio fratello 9 mesi… Avevo 17 anni quando mia madre finisce sulla sedie a rotelle… Mamma c’era, ci vedeva, si faceva sentire”. La donna li ha poi lasciati a 58 anni.

Il padre Agazio è stata una figura centrale nella vita di tutta la famiglia, sostenendo figli e moglie incondizionatamente: “Papà per 33 anni è stato ogni giorno vicino a mamma… Papà viveva per la mamma”.

Rosi ha deciso di mandare la speciale missiva al padre per ringraziarlo, facendogli anche incontrare Roberto Baggio: “Mito dal punto di vista del calcio per suo padre“.

La toccante lettera di Rosi al padre a C’è posta per te

Rosi ha deciso di scrivere una lettera al padre Agazio, attraverso C’è posta per te, per spingerlo a reagire alla morte della madre Anna.

La figlia ha sottolineato il rapporto speciale esistente tra i genitori: “Papà speciale, il tuo amore per mamma è andato oltre… La adoravi… Adesso è difficile, lo so, andare avanti… Una dolcezza unica fino alla fine… Coppia eccezionale“. Rosi ha evidenziato il periodo difficile che sta passando Agazio: “Per te l’essere capo non ha mai significato comandare… Non trovi pace da quando mamma ti ha lasciato”.

Il messaggio di speranza e forza della figlia è stato chiaro: “Riusciremo a far ripartire il nostro treno… Devi rendere onore a questo presente”.

Roberto Baggio complice di una sorpresa a C’è posta per te

Roberto Baggio ha aiutato Rosi a rendere ancora più speciale la sorpresa per il padre, che ha esultato nel poterlo conoscere: “Un sogno“.

Il campione ha voluto incitare Agazio e infondergli fiducia nel futuro: “Un piacere enorme… Il tempo ti aiuterà… Ne verrai fuori alla grande… Tu sei un eroe moderno… Buona fortuna“.

Il padre ha voluto ringraziare l’affettuosa figlia: “Grazie Rosi, ti voglio bene“.