Aldo Montano e la moglie Olga Plachina insieme a Verissimo: la coppia racconta la storia del loro amore

Aldo Montano e Olga Plachina raccontano il loro amore a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin. La coppia si è ricomposta dopo l’avventura del campione olimpico nella Casa del Grande Fratello Vip e, oggi pomeriggio, ripercorrono la loro love story cominciata nel 2016. Lo schermidore rivela di aver trovato nella moglie un punto di riferimento, oltre a un prezioso sostegno: “Ha saputo dove erano le mie insicurezze“.

Aldo Montano e Olga Plachina: la storia del loro amore a Verissimo

A Verissimo Aldo Montano e Olga Plachina ripercorrono la storia del loro amore in una lunga ed intima intervista a Silvia Toffanin.

Il campione olimpico e l’atleta russa hanno sciolto il cuore dei telespettatori del Grande Fratello Vip negli ultimi mesi, quando Montano è stato concorrente prima del ritiro a metà dicembre. Il loro incontro nella Casa di Cinecittà ha emozionato ed appassionato tutti e, oggi, la loro love story viene nuovamente raccontata dai diretti protagonisti.

Era il 2015 quando la coppia si conobbe, in occasione del Mondiali di scherma di Mosca. L’anno successivo, dopo una breve frequentazione, la coppia si fidanzò e iniziò così il proprio percorso di vita insieme. La conoscenza di Olga è risultata preziosa per Montano, come rivela: “Lei è molto brava perché abbiamo la stessa radice, la stessa impostazione di vita.

Ha saputo dove erano le mie insicurezze e le mie paure, magari il pensiero di non farcela o di andare troppo oltre. Pian piano è riuscita a sopportarmi e supportarmi“. E aggiunge: “Di difficoltà ne ho passate tante, ma forse da solo non ce l’avrei mai fatta“.

Aldo Montano e le iniziali perplessità: “Pensavo non ci fosse complicità“

Olga Plachina ricorda il primo appuntamento, in occasione dei Mondiali di Mosca: “Durante una serata abbiamo parlato, ci siamo conosciuti“.

Ma, dopo quell’incontro, Aldo Montano scomparve e i successivi appuntamenti programmati rimasero in stand-by: “Lui ha fatto una figuraccia.

Dopo la serata insieme, abbiamo parlato di rivederci di nuovo, da qualche parte. Allora lui propone tanti posti bellissimi, io ero giovane, non ho visto più di tanto. Passano 3/4 settimane e lui sparisce“.

Lo schermidore conferma di aver avuto perplessità se proseguire o meno la conoscenza: “Effettivamente era vero. Ero un po’ titubante, pensavo non ci fosse complicità, la tiravo per le lunghe“. La Plachina decise così di bloccarlo su ogni social e, da quel momento, Aldo si rese conto di non poter stare distante da lei: “Io mi sono reso conto dal giorno in cui mi ha bloccato ovunque la voglia matta di stare con lei“.

La coppia alla fine si ricompose quando l’atleta decise di sbloccarlo: Montano ne rimase felice e il giorno dopo partì per Mosca per ritrovarla. E, da quel momento, non si sono mai più lasciati.